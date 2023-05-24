Цукерберг оштрафован на 1,3 млрд долларов
Европейский суд оштрафовал Марка Цукерберга за передачу личных данных по его сервисам американским спецслужбам. Владелец компании Meta теперь должен уплатить 1,3 млрд долларов.
Об этом информирует Bloomberg.
Цукерберг был оштрафован
Отмечается, что владелец компании Meta получил рекордный штраф в размере 1,3 миллиарда долларов за нарушение конфиденциальности в Европейском Союзе. Его компания посылала личные данные пользователей в американские службы безопасности.
Компании Марка Цукерберга дали срок пять месяцев, чтобы "приостановить любую возможную передачу персональных данных в США". Также суд предоставил организации полгода, чтобы прекратить "незаконную обработку личной информации стран ЕС, включая хранение, в США".
Запрет Европейского союза на передачу данных был ожидаемым, поскольку ранее уже была ситуация, что американская фирма должна полностью выйти из стран ЕС.
Напомним, что подходят к концу большие "чистки" в Meta Platforms — материнской компании Facebook. В среду начался последний из трех раундов увольнений в рамках объявленного в марте плана по сокращению 10 тысяч должностей.
В работе популярной социальной сети Instagram возник системный сбой. Однако пока его причина неизвестна.
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