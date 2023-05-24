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Цукерберг оштрафован на 1,3 млрд долларов

24 мая 2023 23:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Цукерберг оштрафован на 1,3 млрд долларов
Основатель компании Meta Марк Цукерберг. Фото: vctr.media
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Европейский суд оштрафовал Марка Цукерберга за передачу личных данных по его сервисам американским спецслужбам. Владелец компании Meta теперь должен уплатить 1,3 млрд долларов.

Об этом информирует Bloomberg.

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Отмечается, что владелец компании Meta получил рекордный штраф в размере 1,3 миллиарда долларов за нарушение конфиденциальности в Европейском Союзе. Его компания посылала личные данные пользователей в американские службы безопасности.

Компании Марка Цукерберга дали срок пять месяцев, чтобы "приостановить любую возможную передачу персональных данных в США". Также суд предоставил организации полгода, чтобы прекратить "незаконную обработку личной информации стран ЕС, включая хранение, в США".

Запрет Европейского союза на передачу данных был ожидаемым, поскольку ранее уже была ситуация, что американская фирма должна полностью выйти из стран ЕС.

Напомним, что подходят к концу большие "чистки" в Meta Platforms — материнской компании Facebook. В среду начался последний из трех раундов увольнений в рамках объявленного в марте плана по сокращению 10 тысяч должностей.

В работе популярной социальной сети Instagram возник системный сбой. Однако пока его причина неизвестна.

Социальная сеть Instagram расширяет свои способности. В ближайшее время она планирует выпустить текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter.

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