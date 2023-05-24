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Цукерберга оштрафували на 1,3 млрд доларів

24 травня 2023 23:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Цукерберга оштрафували на 1,3 млрд доларів
Засновник компанії Meta Марк Цукерберг. Фото: vctr.media
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Європейський суд оштрафував Марка Цукерберга за передачу особистих даних з його сервісів американським спецслужбам. Власник компанії Meta тепер має сплатити 1,3 млрд доларів. 

Про це інформує Bloomberg.

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Цукерберга оштрафували

Зазначається, що власник компанії Meta отримав рекордний штраф у розмірі 1,3 мільярда доларів за порушення конфіденційності в Європейському Союзі. Його компанія надсилала особисті дані користувачів до американських служб безпеки.

Компанії Марка Цукерберга дали термін в п’ять місяців, щоб "призупинити будь-яку можливу передачу персональних даних до США". Також суд дав організації пів року, щоб припинити "незаконну обробку особистої інформації країн ЄС, включаючи зберігання, у США".

Заборона Європейського союзу на передачу даних була очікуваною, оскільки раніше вже була ситуація, що американська фірма мала б повністю вийти з країн ЄС. 

Нагадаємо, що добігають кінця великі "чистки" в Meta Platforms — материнській компанії Facebook. В середу розпочався останній з трьох раундів звільнень у межах оголошеного в березні плану по скороченню 10 тис посад.

У роботі популярної соціальної мережі Instagram виник системний збій. Однак поки що його причина невідома.

Соціальна мережа Instagram розширяє свої можливості. Найближчим часом вона планує випустити текстовий додаток, який буде конкурувати з Twitter.

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