Цукерберга оштрафували на 1,3 млрд доларів
Європейський суд оштрафував Марка Цукерберга за передачу особистих даних з його сервісів американським спецслужбам. Власник компанії Meta тепер має сплатити 1,3 млрд доларів.
Про це інформує Bloomberg.
Цукерберга оштрафували
Зазначається, що власник компанії Meta отримав рекордний штраф у розмірі 1,3 мільярда доларів за порушення конфіденційності в Європейському Союзі. Його компанія надсилала особисті дані користувачів до американських служб безпеки.
Компанії Марка Цукерберга дали термін в п’ять місяців, щоб "призупинити будь-яку можливу передачу персональних даних до США". Також суд дав організації пів року, щоб припинити "незаконну обробку особистої інформації країн ЄС, включаючи зберігання, у США".
Заборона Європейського союзу на передачу даних була очікуваною, оскільки раніше вже була ситуація, що американська фірма мала б повністю вийти з країн ЄС.
Нагадаємо, що добігають кінця великі "чистки" в Meta Platforms — материнській компанії Facebook. В середу розпочався останній з трьох раундів звільнень у межах оголошеного в березні плану по скороченню 10 тис посад.
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