Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow IT arrow Создатели чат-бота ChatGPT представили новую модель искусственного интеллекта: что умеет GPT-4 arrow

Создатели чат-бота ChatGPT представили новую модель искусственного интеллекта: что умеет GPT-4

14 марта 2023 23:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Компания OpenAI представила GPT-4
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Компания OpenAI официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4. Он способен воспринимать информацию не только текстом, но и визуально.

Об этом говорится в презентации OpenAI.

Читайте также:

Что известно о GPT-4

Отмечается, что GPT-4 стал более креативным и пригодным для сотрудничества, чем предшественник GPT-3,5. Он может генерировать, редактировать и выполнять творческие и технические письменные задачи, такие как создание песен, написание сценариев или изучение стиля письма пользователя.

Новая модель способна принимать изображения в качестве входных данных и создавать подписи, классификации и анализы.

"Мы потратили шесть месяцев, чтобы сделать GPT-4 более безопасным и более согласованным. По нашим внутренним оценкам, GPT-4 на 82% реже реагирует на запросы по запрещенному контенту и на 40% чаще предоставляет фактические ответы, чем GPT-3.5", — рассказывают в компании.

Также GPT-4 способен обрабатывать более 25 тыс. слов текста, позволяя использовать такие случаи как создание содержимого длинной формы, расширенные разговоры, а также поиск и анализ документов.

GPT-4 будет доступным также на платной версии чат-бота ChatGPT Plus и как API для разработчиков для создания приложений и служб. Кроме того, GPT-4 появится на сторонних платформах, таких как Duolingo, Stripe и Khan Academy.

Ранее Новини.LIVE опробовали сверхпопулярный чатбот, спросив который, по его мнению, список 100 лучших книг по всему миру. Что ответил ChatGPT.

Напомним, мы писали, как ChatGPT может облегчить вашу жизнь. Чат-бот может стать полезным инструментом как для работы, так и в повседневной жизни.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

23:59 В румынском аэропорту столкнулись два самолета компании Wizz Air: что известно

23:50 Премьер Армении объяснил запрет на въезд пропагандистке симоньян: она ответила истерикой

23:38"Объединяем мир ради нашей победы": Зеленский обратился к украинцам

23:13 Исследование утверждает, что Леонардо да Винчи был сыном рабыни с Кавказа

22:58 МИД пригласил в Украину политика из США, который назвал российскую агрессию "спором"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:57Резников назвал дату десятой встречи в формате "Рамштайн"

22:48 Секретарь СНБО резко отреагировал на "пессимистические" статьи о войне в западных СМИ

22:34 Пентагон обещает показать видео инцидента с российскими истребителями над Черным морем

22:11 В Минобороны рассказали о ситуации вокруг Бахмута и "определенные значительные успехи ВСУ"

22:03 Ученые хотят поднять Мальдивы над уровнем моря: для чего это нужно

Новина з відео

20:43 Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

Новина з відео

19:32В поддержку Украины создали "корабельную коалицию": какие страны вошли

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Новина з відео

18:54 Оккупант рассказывает, как руководство рф через так называемые "л/днр" оформляет контрактную службу

Новина з відео

18:15 От "Гарпуна" до накормленных жителей Африки: военная помощь Украине важна для мира

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:15Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги, — Резников

Новина з відео

17:10 Путин рассказал бурятам о "пользе" санкций и пошутил про "хрюканье"

Новина з відео

16:22 Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошевой: знаменитости поздравляют с Днем добровольца

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

18:24История харьковского косметолога, которая вернулась к жизни благодаря работе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:36Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

Актуальное по теме

None 14 Март 23:12

В румынском аэропорту столкнулись два самолета компании Wizz Air: что известно

None 14 Март 23:39

Премьер Армении объяснил запрет на въезд пропагандистке симоньян: она ответила истерикой

None 14 Март 23:38

"Объединяем мир ради нашей победы": Зеленский обратился к украинцам

None 14 Март 23:14

Исследование утверждает, что Леонардо да Винчи был сыном рабыни с Кавказа

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB