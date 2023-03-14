Создатели чат-бота ChatGPT представили новую модель искусственного интеллекта: что умеет GPT-4

Компания OpenAI представила GPT-4

Компания OpenAI официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4. Он способен воспринимать информацию не только текстом, но и визуально.

Об этом говорится в презентации OpenAI.

Что известно о GPT-4

Отмечается, что GPT-4 стал более креативным и пригодным для сотрудничества, чем предшественник GPT-3,5. Он может генерировать, редактировать и выполнять творческие и технические письменные задачи, такие как создание песен, написание сценариев или изучение стиля письма пользователя.

Новая модель способна принимать изображения в качестве входных данных и создавать подписи, классификации и анализы.

"Мы потратили шесть месяцев, чтобы сделать GPT-4 более безопасным и более согласованным. По нашим внутренним оценкам, GPT-4 на 82% реже реагирует на запросы по запрещенному контенту и на 40% чаще предоставляет фактические ответы, чем GPT-3.5", — рассказывают в компании.

Также GPT-4 способен обрабатывать более 25 тыс. слов текста, позволяя использовать такие случаи как создание содержимого длинной формы, расширенные разговоры, а также поиск и анализ документов.

GPT-4 будет доступным также на платной версии чат-бота ChatGPT Plus и как API для разработчиков для создания приложений и служб. Кроме того, GPT-4 появится на сторонних платформах, таких как Duolingo, Stripe и Khan Academy.

Ранее Новини.LIVE опробовали сверхпопулярный чатбот, спросив который, по его мнению, список 100 лучших книг по всему миру. Что ответил ChatGPT.

Напомним, мы писали, как ChatGPT может облегчить вашу жизнь. Чат-бот может стать полезным инструментом как для работы, так и в повседневной жизни.