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Творці чат-бота ChatGPT презентували нову модель штучного інтелекту: що вміє GPT-4

14 березня 2023 23:21
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Компанія OpenAI представила GPT-4
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Компанія OpenAI офіційно представила свою нову мовну модель штучного інтелекту GPT-4. Він здатний сприймати інформацію не тільки текстом, але й візуально.   

Про це йдеться в презентації OpenAI.

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Що відомо про GPT-4

Зазначається, що GPT-4 став більш креативним і придатним для співпраці, ніж його попередник GPT-3,5. Він може генерувати, редагувати та виконувати з користувачами творчі та технічні письмові завдання, такі як створення пісень, написання сценаріїв або вивчення стилю письма користувача.

Нова модель здатна приймати зображення як вхідні дані та створювати підписи, класифікації та аналізи.

"Ми витратили шість місяців, щоб зробити GPT-4 безпечнішим і більш узгодженим. За нашими внутрішніми оцінками, GPT-4 на 82% рідше реагує на запити щодо забороненого контенту і на 40% частіше надає фактичні відповіді, ніж GPT-3.5", — розповідають в компанії. 

Також GPT-4 здатний обробляти понад 25 тис. слів тексту, дозволяючи використовувати такі випадки, як створення вмісту довгої форми, розширені розмови, а також пошук і аналіз документів.

GPT-4 буде доступним також на платній версії чат-бота ChatGPT Plus і як API для розробників для створення програм і служб. Крім того, GPT-4 з’явиться на сторонніх платформах, таких як Duolingo, Stripe і Khan Academy.

Раніше Новини.LIVE випробували надпопулярний чатбот, запитавши який, на його думку, список 100 кращих книг у всьому світі. Що відповів ChatGPT?

Нагадаємо, ми писали, як ChatGPT може полегшити ваше життя. Чатбот може стати корисним інструментом як для роботи та навчання, так і в повсякденному житті.  

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