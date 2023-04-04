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В приложении погоды от Apple произошел масштабный сбой: что известно

4 апреля 2023 20:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
iPhone
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пользователи техники от Apple по всему миру жалуются, что у них не работает приложение "Погода". При открытии программы отображаются прочерки.

Об этом пишет TechCrunch.

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Подробности

Проблемы с приложением погоды начались вечером в понедельник, 3 марта.

Пользователи Apple сообщают, что они не видят никаких данных при открытии приложения. К тому же не работают также виджеты.

Сбой в Apple

Сбой в Apple

Официального объяснения на этот счет в компании пока не дали.

В других приложениях Apple проблем не возникало.

Напомним, недавно состоялся закрытый аукцион, на котором был продан редкий iPhone OG с уникальной наклейкой Lucky You. Аукцион производился на вебсайте аукционного дома Wright, где iPhone первого поколения (модель A1203) был продан за 40 320 долларов.

Также мы писали, что Apple изменили некоторые функции в новом iOS. Разработчики добавили фишки, которые облегчат пользование украинцам.

Добавим, в ближайшее время Apple может презентовать второе поколение наушников AirPods Max. Новинку с фирменным шумоподавлением, пространственным звуком и адаптивным эквалайзером, вероятно, представят этой весной.

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