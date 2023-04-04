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У додатку погоди від Apple стався масштабний збій: що відомо

4 квітня 2023 20:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
iPhone
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Користувачі техніки від Apple по всьому світу скаржаться, що у них не працює додаток "Погода". При відкритті застосунку відображаються прочерки.

Про це пише TechCrunch.

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Деталі

Проблеми з додатком погоди почалися ввечері у понеділок, 3 березня.

Користувачі Apple повідомляють, що вони не бачать жодних даних під час відкриття застосунку. До того ж не працюють також віджети. 

Сбой в Apple

Сбой в Apple

Офіційного пояснення з цього приводу у компанії поки не дали.

В інших додатках Apple проблем не виникало.

Нагадаємо, нещодавно відбувся закритий аукціон, на якому було продано рідкісний iPhone OG з унікальною наклейкою "Lucky You". Аукціон проводився на вебсайті аукціонного будинку Wright, де iPhone першого покоління (модель A1203) було продано за 40 320 доларів.

Також ми писали, що Apple змінили деякі функції в новому iOS. Розробники додали фішки, які полегшать користування українцям.

Додамо, найближчим часом Apple може презентувати друге покоління навушників AirPods Max. Новинку з фірмовим шумозаглушенням, просторовим звуком та адаптивним еквалайзером, ймовірно, представлять цією весною.

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