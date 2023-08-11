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У Gmail появилась новая функция: переписываться теперь удобнее

11 августа 2023 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
У Gmail появилась новая функция: переписываться теперь удобнее
Мужчина пользуется приложением Gmail. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В приложении электронной почты Gmail от Google теперь можно переводить сообщения на любой язык. Функция уже появляется для Android, скоро будет для iOS.

Об этом сообщили в Google.

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Как перевести сообщение в Gmail

"На протяжении многих лет наши пользователи удобно переводили электронные письма в Gmail более чем на 100 языков. Отныне мы рады объявить об интеграции родного перевода в программу Gmail для мобильных устройств, которая позволит вам легко общаться на многих языках", — говорится в сообщении Google.

Перевод сообщений в Gmail. Фото: Google

Так, можно перевести входящее письмо с помощью предложения перевода текста по умолчанию. Нажав "Перевести", система в дальнейшем будет переводить этот язык автоматически.

Также предложение перевода можно отклонить, после чего появится "Никогда не переводить (этот язык)".

Переводчик Gmail уже доступен в приложении для Android. Что касается iOS, то ожидается, что эта функция будет доступна с 21 августа, а полное распространение может занять еще несколько недель. Возможность перевода писем будет предоставлена всем пользователям Google Workspace и личным аккаунтам.

Напомним, что у поисковика Google в скором времени появится новая функция под названием SafeSearch. Опция будет автоматически "размывать" откровенные фото, в том числе с кровью и насилием.

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