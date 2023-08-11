У Gmail з'явилася нова функція: листуватися тепер зручніше

Чоловік користується додатком Gmail. Фото: google.com

У додатку електронної пошти Gmail від Google тепер можна перекладати повідомлення будь-якою мовою. Функція вже з'являється для Android, незабаром буде для iOS.

Про це повідомили в Google.

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Як перекласти повідомлення в Gmail

"Упродовж багатьох років наші користувачі зручно перекладали електронні листи в Gmail на понад 100 мов. Відсьогодні ми раді оголосити про інтеграцію рідного перекладу в програму Gmail для мобільних пристроїв, яка дозволить вам легко спілкуватися багатьма мовами", — йдеться у повідомленні Google.

Переклад повідомлень у Gmail. Фото: Google

Так, можна перекласти вхідний лист за допомогою пропозиції перекладу тексту за замовчуванням. Натиснувши "Перекласти", система надалі перекладатиме цю мову автоматично.

Також пропозицію перекладу можна відхилити, після чого з'явиться "Ніколи не перекладати (цю мову)".

Перекладач Gmail вже доступний в додатку для Android. Щодо iOS, очікується, що ця функція буде доступна з 21 серпня, а повне поширення може зайняти ще кілька тижнів. Можливість перекладу листів буде надана всім користувачам Google Workspace та особистим обліковим записам.

Нагадаємо, що у пошуковика Google незабаром з'явиться нова функція під назвою SafeSearch. Опція автоматично "розмиватиме" відверті фото, зокрема з кров'ю та насильством.