Google Pixel Watch 2: яким буде смартгодинник

Google Pixel Watch першого покоління вистачало максимум на 24 години автономної роботи. Фото: engadget

Google Pixel Watch 2 може дебютувати у 2023 році зі значним оновленням. Ймовірно, він розв'яже головну проблему попередньої моделі — вкрай обмежений час автономної роботи.

Всі чутки та витоки щодо нового смартгодинника Google зібрав Pocketnow.

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Потужніший чіп

Подейкують, що Google Pixel 2 буде працювати на базі чіпсета Snapdragon W5 Gen 1. Попередній годинник Pixel Watch був оснащений процесором Exynos 9100 виробництва Samsung, який працював непогано, але був не найкращим. Нова модель буде пропонувати кращу енергоефективність, більшу продуктивність, Bluetooth 5.3 тощо.

Покращена панель дисплея

Pixel Watch першого покоління критикували за великі рамки та маленький дисплей. Очікується, що Google поставить на новий смартгодинник ту саму 1,2-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю 384 на 384, але з покращеною яскравістю, кольорами та швидкістю відгуку. Новіший дисплей також може покращити час автономної роботи, адже він споживає менше енергії.

Надширокосмуговий зв'язок (UWB)

В Pixel Watch 2 може з'явитися UWB, який дозволяє користувачам точно визначати місцезнаходження інших пристроїв. Ця ж технологія використовується для зберігання автомобільних ключів, яку підтримують Volkswagen, GM, Hyundai та BMW. Ця функція може дозволити вам розблокувати автомобіль та користуватися ним без телефону або ключів.

Більша батарея

Смартгодинник Pixel Watch 2 оздоблять елементом на 306 мАг, в порівнянні з 294 мАг у першому поколінні.

Нові функції

Pixel Watch 2 працюватиме під управлінням Wear OS 4, що базується на Android 13. Нова операційна система запропонує додаткові функції. Також смартгодинник підтримуватиме безперебійне оновлення.

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