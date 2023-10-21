В "Google Фото" появилась новая функция — чем она полезна

Охранник возле офиса Google. Фото: NDTV

Компания Google объявила о запуске новой функции в "Google Фото". Теперь приложение сохраняет резервные копии снимков в формате RAW для iOS и Android.

Об этом пишет портал 9to5Google.

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Новая функция в "Google Фото"

RAW — это формат фотографий без какой-либо обработки или сжатия. Им часто пользуются любители мобильного фото. С помощью графического редактора можно самостоятельно выбрать уровень детализации, подправить яркость, цвет и другие параметры, в необработанном виде.

Поскольку в последние годы все больше современных смартфонов научились делать снимки без потери качества, теперь они автоматически загружаются в облако Google. Необработанные файлы отмечены соответствующей иконкой RAW, а при открытии можно переключиться на JPEG.

Новая функция, безусловно, полезна, но при этом следует учитывать, что фотографии в RAW занимают гораздо больше места, чем в JPEG, а хранилище "Google Фото" у подавляющего большинства пользователей уже давно неограничено после преодоления лимита в 15 ГБ придется оформить подписку на Google One.

Ранее мы сообщали, что Елена Зеленская встретилась с представителями Google в Украине. На встрече, в частности, первая леди предложила компании новые общие проекты, среди которых создание онлайн-библиотеки психологической помощи.

Напомним, что ранее Google представил новую функцию на основе искусственного интеллекта. Также появилась информация о новом смартфоне-бюджетнике от американского техногиганта.