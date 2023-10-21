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У "Google Фото" з'явилася нова функція — чим вона корисна

21 жовтня 2023 19:05
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У "Google Фото" з'явилася нова функція — чим вона корисна
Охоронець біля офісу Google. Фото: NDTV
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Компанія Google оголосила про запуск нової функції в "Google Фото". Тепер додаток зберігає резервні копії знімків у форматі RAW для iOS і Android.

Про це пише портал 9to5Google.

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Нова функція в "Google Фото"

RAW — це формат фотографій без будь-якої обробки або стиснення. Їм часто користуються поціновувачі мобільного фото. За допомогою графічного редактора можна самостійно вибрати рівень деталізації, підправити яскравість, колір, і інші параметри, в необробленому вигляді.

Оскільки в останні роки все більше сучасних смартфонів навчилися робити знімки без втрати якості, тепер вони автоматично завантажуються в "хмару" Google. Необроблені файли позначені відповідною іконкою RAW, а при відкритті можна перемикнутися на JPEG.  

Нова функція, безумовно, корисна, але при цьому варто враховувати, що фотографії в RAW займають набагато більше місця, ніж в JPEG, а сховище "Google Фото" у переважної більшості користувачів вже давно необмежене — після подолання ліміту в 15 ГБ доведеться оформити підписку на Google One.

Раніше ми повідомляли, що Олена Зеленська зустрілася з представниками Google в Україні. На зустрічі, зокрема, перша леді запропонувала компанії нові спільні проєкти, серед яких — створення онлайн-бібліотеки психологічної допомоги. 

Нагадаємо, що раніше Google презентував нову функцію на основі штучного інтелекту. Також з'явилася інформація про новий смартфон-бюджетник від американського техногіганта. 

 

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