У Google появится новая функция для проверки фейков

Мужчина работает с Google. Фото: Pixabay

Компания Google добавила новые инструменты для получения информации о правдивости изображений. Теперь пользователи смогут находить источники фото и его использование на разных сайтах.

Об этом сообщает Google.

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Поиск Google имеет инструменты, которые помогают найти информацию о картинке в Интернете. Сейчас компания добавила еще три новые функции получения подробной информации об изображениях и их источниках.

Инструмент "Об этом изображении" позволяет пользователям проверить достоверность изображений.

Новые функции поиска изображений:

Информация о происхождении изображения. Вы можете проверить, когда подобные изображения впервые появились в результатах поиска Google и публиковались ли они ранее на других веб-сайтах. Это полезно, когда вы хотите узнать, является ли изображение актуальным, несмотря на его возраст. Использование и описание изображений на других сайтах. Вы можете просматривать, как другие веб-сайты используют это изображение и как его описывают другие источники, такие как новостные сайты. Эта информация полезна для проверки правдивости и получения дополнительных точек зрения на изображение. Источник изображения. Вы можете просматривать метаданные, если они доступны, которые были добавлены создателями этого изображения, включая информацию, которая может свидетельствовать о создании или редактировании изображения с помощью искусственного интеллекта от Google. Все изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта Google, имеют специальную метку в оригинальном файле.

Напомним, также Google объявил о запуске новой функции в "Google Фото". Теперь приложение сохраняет резервные копии снимков в формате RAW для iOS и Android.

Также компания объявила о новой возможности программы Search Generative Experience. Она позволит пользователям создавать изображения с помощью искусственного интеллекта непосредственно из стандартной поисковой строки.