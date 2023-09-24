У Х Илона Маска может появиться конкурент: какая платформа стремительно набирает популярность

Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS

В соцсети Х Илона Маска, ранее известной, как Twitter может появиться конкурент. Так, стремительно набирает популярность платформа Bluesky.

Об этом пишет TechCrunch.

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Почему Bluesky становится популярнее

Как известно, владелец Х Илон Маск анонсировал взимание ежемесячной оплаты с пользователей платформы. Он объяснил это тем, что в соцсети есть немало фейковых профилей и введение платной подписки поможет их отфильтровать.

Однако не все пользователи впечатлились такой перспективой. Так, все больше новых аккаунтов за последнее время фиксируют на похожей на Х платформе — Bluesky, которой занимается основатель Twitter Джек Дорси.

Платформа может составить конкуренцию Х в будущем. Только за сутки после объявления возможных изменений в Х, на Bluesky зарегистрировались 53,5 тысяч новых пользователей. Таким образом, платформа выросла сразу на 5%.

Активность сайта Bluesky выросла до более чем 775 тысяч посетителей в день. В то же время, приложением на Android ежедневно пользуется на 20,6% больше людей.

К тому же платформа установила новый рекорд — 1 миллион ежедневных посетителей.

Популярности платформы даже не мешает тот факт, что для регистрации требуется приглашение от других пользователей.

Напомним, Twitter стал самым плохим в рейтинге дезинформации об изменении климата.

Также Илон Маск высмеял "уникальное" обновление iPhone 15.