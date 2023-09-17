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Ілон Маск висміяв "унікальне" оновлення iPhone 15

17 вересня 2023 13:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ілон Маск висміяв "унікальне" оновлення iPhone 15
Презентація iPhone 15. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Компанія Apple витратила на дослідження та розробку нових технологій в iPhone 15 та інших своїх пристроїв понад 26 мільярдів доларів. Коли стало відомо, що саме змінили у смартфонах, навіть Ілон Маск не втримався від уїдливого коментаря.

Про це повідомляє iTech.ua.

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"Унікальна" особливість нового iPhone 15

Презентація нових пристроїв Apple відбулася 12 вересня о 20 годині за київським часом, трансляція проводилася на сторінці офіційного акаунта.

Ще раніше, перед самою презентацією, в мережу злили "головну відмінну рису" iPhone 15 від свого попередника. Технооглядачі порівняли моделі і з’ясували, що новий смартфон на 1 грам легший за 14-ту модель. Судячи з усього, революційних змін, крім зниження ваги, не передбачається.

Тут уже не витримав навіть Ілон Маск.

"Мені здається, ви вклали мало грошей", – пожартував Ілон Маск.

Коментар Ілона Маска щодо нового iPhone. Фото: Скриншот

Також користувачі вже пожартували, що головна "фішка" полягає в тому, що iPhone 15 зможе навіть дзвонити.

Коментар користувачів. Фото: Скриншот

Нагадаємо, 12 вересня відбулася довгоочікувана презентація iPhone 15. Також стало відомо, скільки доведеться викласти за новинки Apple: iPhone 15 та Watch Series 9.

Раніше ми повідомляли, українські ритейлори впевнені, що у 2023-му попит на преміальні смартфони в Україні повернеться на довоєнні показники. Техніка Apple робила касу продавцям гаджетів, особливо після осінніх презентацій нових моделей. Але відкритим лишається питання,  коли очікувати старт продажів та які будуть ціни на iPhone 15.

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