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У Х Ілона Маска може з'явитись конкурент: яка платформа стрімко набирає популярність

24 вересня 2023 12:37
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Валерія Пержун
редактор
У Х Ілона Маска може з'явитись конкурент: яка платформа стрімко набирає популярність
Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У соцмережі Х Ілона Маска, раніше відомої, як Twitter може з'явитися конкурент. Так, стрімко набирає популярність платформа Bluesky.

Про це пише TechCrunch.

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Чому Bluesky стає популярнішою

Як відомо, власник Х Ілон Маск анонсував стягнення щомісячної оплати з користувачів платформи. Він пояснив це тим, що у соцмережі є чимало фейкових профілів і введення платної підписки допоможе їх відфільтрувати.

Однак не всіх користувачів вражають подібні перспективи. Так, все більше нових акаунтів за останній час фіксують на схожій до Х платформі — Bluesky, якою опікується засновик Twitter Джек Дорсі.   

Платформа може скласти конкуренцію Х в майбутньому. Лишень за одну добу після оголошення можливих змін у Х, на Bluesky зареєструвалися 53,5 тисяч нових користувачів. Таким чином платформа зросла одразу на 5%. 

Активність сайту Bluesky зросла до понад 775 тисяч відвідувачів на день. Водночас застосунком на Android щодня користуються на 20,6% більше людей. 

До того ж платформа встановила новий рекорд — 1 мільйон щоденних відвудувачів. 

Популярності платформі навіть не заважає той факт, що для реєстрації потрібне запрошення від інших користувачів. 

Нагадаємо, Twitter став найгіршим у рейтингу дезінформації про зміну клімату.

Також Ілон Маск висміяв "унікальне" оновлення iPhone 15.

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