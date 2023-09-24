У Х Ілона Маска може з'явитись конкурент: яка платформа стрімко набирає популярність

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS

У соцмережі Х Ілона Маска, раніше відомої, як Twitter може з'явитися конкурент. Так, стрімко набирає популярність платформа Bluesky.

Про це пише TechCrunch.

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Як відомо, власник Х Ілон Маск анонсував стягнення щомісячної оплати з користувачів платформи. Він пояснив це тим, що у соцмережі є чимало фейкових профілів і введення платної підписки допоможе їх відфільтрувати.

Однак не всіх користувачів вражають подібні перспективи. Так, все більше нових акаунтів за останній час фіксують на схожій до Х платформі — Bluesky, якою опікується засновик Twitter Джек Дорсі.

Платформа може скласти конкуренцію Х в майбутньому. Лишень за одну добу після оголошення можливих змін у Х, на Bluesky зареєструвалися 53,5 тисяч нових користувачів. Таким чином платформа зросла одразу на 5%.

Активність сайту Bluesky зросла до понад 775 тисяч відвідувачів на день. Водночас застосунком на Android щодня користуються на 20,6% більше людей.

До того ж платформа встановила новий рекорд — 1 мільйон щоденних відвудувачів.

Популярності платформі навіть не заважає той факт, що для реєстрації потрібне запрошення від інших користувачів.

Нагадаємо, Twitter став найгіршим у рейтингу дезінформації про зміну клімату.

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