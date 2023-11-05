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В Китае планируют создать человекоподобных роботов и наделить их искусственным интеллектом

5 ноября 2023 04:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Китае планируют создать человекоподобных роботов и наделить их искусственным интеллектом
Искусственный интеллект вызывает все большее обсуждение в мире. Фото: Фокус
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Китайское правительство поставило перед собой амбициозную цель. Там планируют к 2025 году создать первых человекоподобных роботов, а уже к 2027 году наделить их полноценным искусственным интеллектом.

Об этом пишет Bloomberg.

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Когда в Китае планируют создать человекоподобных роботов

В Китае Министерство промышленности разработало план, согласно которому правительство будет поддерживать молодые компании, ориентированные на робототехнику.

Также в КНР планируется внедрение отраслевых стандартов, развитие талантов и углубление международного сотрудничества.

"Акции китайских робототехнических компаний резко выросли после принятия этого политического решения, что добавляет еще одно измерение технологической гонке между двумя крупнейшими экономиками мира в сфере производства чипов и оборудования. Американские компании, такие как Tesla Inc. и Boston Dynamics, до сих пор имели преимущество в этих технологиях ", — пишет издание.

Уже к 2027 году в планах наделить роботов возможностью мыслить.

Что известно о развитии искусственного интеллекта

Генеральный директор Apple Тим Кук подтвердил, что компания продолжает активно инвестировать в генеративный искусственный интеллект. Компания разворачивает машинное обучение по нескольким направлениям.

Ученые всего мира работают над тем, чтобы создать совершенного робота , который бы сделал жизнь человека более комфортной и взял бы на себя сложные или монотонные работы.

Великобритания, США, ЕС и Китай заявили, что развитие искусственного интеллекта является катастрофической угрозой человечеству. Они подписали первую декларацию, посвященную этой технологии.

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