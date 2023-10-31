В Минцифре призвали игровые компании прекратить работу с Xsolla

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Фото: Министерство цифровой трансформации

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал IT-гигантов прекратить деловые отношения с гейм-дейв компанией Xsolla. Она не вышла с российского рынка и поддерживает вооруженную агрессию налогами.

Об этом сообщил в соцсети X Михаил Федоров.

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Михаил Федоров обратился письмами к ряду игровых компаний и представителям международных платежных систем с призывом прекратить деловые операции с компанией Xsolla.

По словам министра, сейчас деньги клиентов, пользующихся программой, поступают в Россию и поддерживают "российскую военную машину", поскольку Xsolla не вышла из рынка РФ.

Министр цифровой трансформации направил письма к руководителю Epic Games Тиму Свини, Roblox Дэвиду Башуцки, руководителю Ubisoft Иву Гиймо, руководителю Mastercard Майклу Мибаху, руководителю Twitch Дэну Кленси, руководителю Valve Corporation Гейбу Ньюэллу и руководителю Visa Райану Макиннерни.

Сообщение Федорова с призывом игровые компании не работать с Xsolla. Фото: скриншот

Робота компании Xsolla в России

"Специальная OSINT-команда в Украине провела расследование по финтех-компании Xsolla. Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину эта компания, основателем которой является Александр Агапитов из Перми, объявила в СМИ о ликвидации своего российского дочернего предприятия, пермской "Ксолла Россия". Результаты расследования определили, что реальная ситуация состоит в том, что компания не прекращала ведение бизнеса в России. Офис Xsolla в Перми продолжает свою деятельность, в нем работает более 200 сотрудников", — отметил в письме Федоров.

Он также добавил, что в июле 2023 Xsolla продолжила нанимать новых сотрудников в России непосредственно для пермского офиса. Это означает, что Xsolla продолжает платить налоги более чем за 200 сотрудников, работающих в российском офисе.

"Эти налоги позже были использованы для финансирования российской войны в Украине. В 2022 году только за своих 240 сотрудников в России Xsolla заплатила более $2,1 млн налогов. Российский офис Xsolla предположительно приобрел статус "предприятия особой важности для российской экономики", удерживающий сотрудников от освобождения. Однако российское правительство не предоставляет этот статус только для уплаты налогов, что свидетельствует о полуофициальном сотрудничестве между предприятием и государством", — указал министр.

Напомним, Федоров перечислил самые надежные мессенджеры в Украине. В Украине самым защищенным мессенджером считается Signal. Далее следуют WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.

Также недавно, в рамках презентации Scary Fast самых ожидаемых новинок устройств и чипов Apple компания представила новые гаджеты MacBook Pro на М3 и шокировала пользователей ценами. Речь идет о 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях.