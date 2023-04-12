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В США начали изучать варианты регулирования искусственного интеллекта

12 апреля 2023 11:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В США начали изучать варианты регулирования искусственного интеллекта
Искусственный интеллект. Фото: Pixabay
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Американские власти планируют заняться поисками вариантов регулирования искусственного интеллекта на законодательном уровне. Причиной является опасение влияния искусственного интеллекта на нацбезопасность и образование.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Администрация президента Украины заявила, что ожидает от общественности комментариев о возможном контроле государственных структур над искусственным интеллектом.

Причиной такого шага является вопрос влияния на национальную безопасность и образование Соединенных Штатов Америки.

Объяснение профильного агентства

Национальное управление телекоммуникаций и информации, агентство министерства торговли, консультирующее Белый дом по вопросам телекоммуникационной и информационной политики, подчеркнуло, что хочет получить соответствующую информацию, поскольку существует "возрастающий регуляторный интерес" к "механизму подотчетности" нейросетей.

В агентстве заявили, что ищут меры, которые бы гарантировали, что системы искусственного интеллекта являются законными, эффективными, нравственными, безопасными и заслуживают доверия.

Напомним, некоторые Ученые считают, что искусственный интеллект впоследствии станет бороться с людьми.

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