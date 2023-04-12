У США почали вивчати варіанти регулювання штучного інтелекту

Штучний інтелект. Фото: Pixabay

Американська влада планує зайнятися пошуками варіантів регулювання штучного інтелекту на законодавчому рівні. Причиною є побоювання щодо впливу штучного інтелекту на нацбезпеку і освіту.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Адміністрація президента України заявила, що очікує від громадськості коментарів щодо можливого контролю державних структур над штучного інтелекту.

Причиною такого кроку є питання щодо впливу на національну безпеку та освіту Сполучених Штатів Америки.

Пояснення профільного агентства

Національне управління телекомунікацій та інформації, агентство міністерства торгівлі, яке консультує Білий дім з питань телекомунікаційної та інформаційної політики, наголосило, хоче отримати відповідну інформацію, оскільки існує "зростаючий регуляторний інтерес" до "механізму підзвітності" нейромереж.

У агентстві заявили, що шукають заходи, які б гарантували, що системи штучного інтелекту є законними, ефективними, етичними, безпечними та заслуговують довіри.

Нагадаємо, деякі Науковці вважають, що штучний інтелект згодом почне боротися з людьми.