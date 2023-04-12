У США почали вивчати варіанти регулювання штучного інтелекту
Американська влада планує зайнятися пошуками варіантів регулювання штучного інтелекту на законодавчому рівні. Причиною є побоювання щодо впливу штучного інтелекту на нацбезпеку і освіту.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Білий дім зацікавився штучним інтелектом
Адміністрація президента України заявила, що очікує від громадськості коментарів щодо можливого контролю державних структур над штучного інтелекту.
Причиною такого кроку є питання щодо впливу на національну безпеку та освіту Сполучених Штатів Америки.
Пояснення профільного агентства
Національне управління телекомунікацій та інформації, агентство міністерства торгівлі, яке консультує Білий дім з питань телекомунікаційної та інформаційної політики, наголосило, хоче отримати відповідну інформацію, оскільки існує "зростаючий регуляторний інтерес" до "механізму підзвітності" нейромереж.
У агентстві заявили, що шукають заходи, які б гарантували, що системи штучного інтелекту є законними, ефективними, етичними, безпечними та заслуговують довіри.
Нагадаємо, деякі Науковці вважають, що штучний інтелект згодом почне боротися з людьми.