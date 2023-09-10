В Windows нашли баг, который поможет ускорить работу ПК

Мужчина работает за компьютером. Фото: Pexels

В операционной системе Windows нашли необычный баг, способный ускорить работу персонального компьютера. После активации папки и файлы будут открываться значительно быстрее.

Об этом сообщает Neowin.

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Баг на Windows

Способ позволяет значительно ускорить работу в "Проводнике" почти в любой версии Windows, однако в первую очередь он актуален для Windows 11.

Для активации бага необходимо дважды нажать кнопку "F11", чтобы войти в полноэкранный режим, а затем выйти из него. После этого "Проводник" станет быстрее и не будет подвисать.

После этого, даже если в папке тысячи или десятки тысяч поддиректорий и файлов, она будет загружаться моментально. К тому же функция поиска в "Проводнике" тоже будет работать намного лучше.

Необычный баг обнаружил один из пользователей соцсети Х. Затем на него обратили внимание профильные СМИ и подтвердили, что это действительно работает.

Напомним, компания Microsoft удалит из Windows с одним из будущих обновлений текстовый редактор WordPad. Этот редактор был включен в состав Windows в течение 30 лет.

Также мы писали, что в Microsoft обновят свой известный графический редактор Paint. Это приложение будет иметь больше возможностей и делать много функций пользователя.

Добавим, программистка из корпорации Microsoft Джен Джентльман рассказала о несложном, но крайне полезном трюке для каждого пользователя Windows. Только одна клавиша поможет упростить работу на компьютере.