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У Windows знайшли баг, який допоможе прискорити роботу ПК

10 вересня 2023 15:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Windows знайшли баг, який допоможе прискорити роботу ПК
Чоловік працює за комп'ютером. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В операційній системі Windows знайшли незвичний баг, який здатний прискорити роботу персонального комп'ютера. Після його активації папки та файли будуть відкриватися значно швидше.

Про це повідомляє Neowin.

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Спосіб дозволяє значно прискорити роботу в "Провіднику" майже в будь-якій версії Windows, однак насамперед він актуальний для Windows 11.

Для активації багу потрібно двічі натиснути кнопку "F11", щоб увійти в повноекранний режим, а потім вийти з нього. Після цього "Провідник" стане швидшим й не буде підвисати.

Після цього, навіть якщо в папці тисячі або десятки тисяч піддиректорій і файлів, вона буде завантажуватися моментально. До того ж функція пошуку в "Провіднику" теж буде працювати набагато краще.

Незвичайний баг виявив один з користувачів соцмережі Х. Потім на нього звернули увагу профільні ЗМІ і підтвердили, що це дійсно працює.

Нагадаємо, компанія Microsoft видалить з Windows з одним із майбутніх оновлень текстовий редактор WordPad. Цей редактор був включений до складу Windows упродовж 30 років.

Також ми писали, що у Microsoft оновлять свій відомий графічний редактор Paint. Ця програма буде мати більше можливостей та робити багато функцій за користувача.

Додамо, програмістка з корпорації Microsoft Джен Джентльман розповіла про нескладний, але вкрай корисний трюк для кожного користувача Windows. Лише одна клавіша допоможе спростити роботу за комп'ютером.

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