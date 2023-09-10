У Windows знайшли баг, який допоможе прискорити роботу ПК
В операційній системі Windows знайшли незвичний баг, який здатний прискорити роботу персонального комп'ютера. Після його активації папки та файли будуть відкриватися значно швидше.
Про це повідомляє Neowin.
Баг на Windows
Спосіб дозволяє значно прискорити роботу в "Провіднику" майже в будь-якій версії Windows, однак насамперед він актуальний для Windows 11.
Для активації багу потрібно двічі натиснути кнопку "F11", щоб увійти в повноекранний режим, а потім вийти з нього. Після цього "Провідник" стане швидшим й не буде підвисати.
Після цього, навіть якщо в папці тисячі або десятки тисяч піддиректорій і файлів, вона буде завантажуватися моментально. До того ж функція пошуку в "Провіднику" теж буде працювати набагато краще.
Незвичайний баг виявив один з користувачів соцмережі Х. Потім на нього звернули увагу профільні ЗМІ і підтвердили, що це дійсно працює.
Нагадаємо, компанія Microsoft видалить з Windows з одним із майбутніх оновлень текстовий редактор WordPad. Цей редактор був включений до складу Windows упродовж 30 років.
Також ми писали, що у Microsoft оновлять свій відомий графічний редактор Paint. Ця програма буде мати більше можливостей та робити багато функцій за користувача.
Додамо, програмістка з корпорації Microsoft Джен Джентльман розповіла про нескладний, але вкрай корисний трюк для кожного користувача Windows. Лише одна клавіша допоможе спростити роботу за комп'ютером.