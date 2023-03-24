Вакансии со знанием ChatGPT — какие зарплаты и требования к украинцам

Хотя чат-бот недавно начал работать в Украине, на кадровых порталах уже начали появляться предложения

В Украине ChatGPT официально заработал в середине февраля. А уже в начале марта на украинском рынке труда начали появляться вакансии с требованием знания чата на базе искусственного интеллекта .

Какие требования предъявляют украинские работодатели к кандидатам, которые предлагают должности и зарплату, исследование провел сайт по поиску работы Work.ua.

Знание ChatGPT будет преимуществом — какие вакансии появились

Первыми, кто выдвинул такое требование к кандидатам в должность, были компании, занимающиеся разработкой продуктов с искусственным интеллектом, разработкой приложений и других программ.

Также знание чата будет преимуществом для тех, кто хочет работать в областях, требующих работы с большими объемами текстовой информации — медиа, маркетинг, клиентские сервисы и т.д.

Категории вакансий, в которых работодатели указывают на знания ChatGPT:

маркетинг, реклама, PR;

ИТ, компьютеры, интернет;

СМИ, издательство, полиграфия;

продажи, закупка;

управление персоналом, HR.

Сейчас на сайтах по поиску работы только начали появляться вакансии с таким требованием, однако их становится все больше.

ChatGPT в украинских компаниях — какие должности, зарплаты и условия

Сейчас украинским специалистам со знанием ChatGPT предлагают следующие должности, зарплаты и условия:

Проект-менеджер (80 000–120 000 грн) — знание ChatGPT будет преимуществом.

Директор по маркетингу (40 000–80 000 грн) должен использовать новинки технологий: ChatGPT, Midjourney и другие ИИ.

SEO-специалист (35 000 грн) — плюсом будет работа с сервисами оптимизации контента с ChatGPT.

Clients Recruiter (15 000–45 000 грн) — предоставляют кандидату подписку на ChatGPT в качестве профессионального инструмента для работы.

Community Manager, SMM (28 000 грн) — написание контента с помощью ChatGPT.

Копирайтер (25 000–30 000 грн) — работа с ChatGPT для оптимизации процессов и написания текстов.

Контент-менеджер (26 000–28 000 грн) — SEO-оптимизация карты товара с помощью ChatGPT.

Lead Generation Manager (9 000–17 000 грн) — обязанности формирования cover letter, в том числе с помощью ChatGPT; Advanced English level в переписке или использовании AI — ChatGPT.

Для каких профессий полезен ChatGPT по версии GPT

Мы спросили у чата, для которых, по его мнению, профессий знания ChatGPT может быть полезным. Он привел следующие примеры:

журналистика — генерировать темы, статьи, интервью и т.п.;

медиа — создание контента, такого как фильмы и телевизионные шоу, а также для улучшения работы рекомендательных систем;

маркетинг — создание маркетинговых материалов, описаний товаров, рекламные статьи и презентации;

копирайтинг — генерирование контента;

коммуникации с потребителями — автоматизация ответов на вопросы потребителей, улучшение эффективности работы call-центра и уменьшение времени ожидания;

компьютерная лингвистика — разработка и улучшение инструментов машинного перевода и машинной обработки языка;

разработка программного обеспечения — создание программ, взаимодействующих с пользователем, таких как виртуальные помощники или чатботы;

обучение — создание эффективных учебных программ и курсов по языку, литературе и другим гуманитарным наукам.

Недостатки ChatGPT: к сожалению, сейчас чат-бот имеет ограниченную информацию, в частности, она ограничивается знаниями до 2021 года. Также нередко нейросеть ошибается или выдает ложные данные.

Однако общаясь с ним по-английски, можно получить более развернутые и точные ответы.

Важно: обязательно нужно проверять информацию ChatGPT на достоверность и точность.

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