Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow IT arrow Украинские работодатели ищут кандидатов со знанием ChatGPT: какие условия и зарплаты arrow

Украинские работодатели ищут кандидатов со знанием ChatGPT: какие условия и зарплаты

24 марта 2023 18:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Вакансии со знанием ChatGPT — какие зарплаты и требования к украинцам
Хотя чат-бот недавно начал работать в Украине, на кадровых порталах уже начали появляться предложения
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

В Украине ChatGPT официально заработал в середине февраля. А уже в начале марта на украинском рынке труда начали появляться вакансии с требованием знания чата на базе искусственного интеллекта .

Какие требования предъявляют украинские работодатели к кандидатам, которые предлагают должности и зарплату, исследование провел сайт по поиску работы Work.ua.

Читайте также:

Знание ChatGPT будет преимуществом — какие вакансии появились

Первыми, кто выдвинул такое требование к кандидатам в должность, были компании, занимающиеся разработкой продуктов с искусственным интеллектом, разработкой приложений и других программ.

Также знание чата будет преимуществом для тех, кто хочет работать в областях, требующих работы с большими объемами текстовой информации — медиа, маркетинг, клиентские сервисы и т.д.

Категории вакансий, в которых работодатели указывают на знания ChatGPT:

  • маркетинг, реклама, PR;
  • ИТ, компьютеры, интернет;
  • СМИ, издательство, полиграфия;
  • продажи, закупка;
  • управление персоналом, HR.

Сейчас на сайтах по поиску работы только начали появляться вакансии с таким требованием, однако их становится все больше.

Знание ChatGPT будет преимуществом — какие вакансии появились

ChatGPT в украинских компаниях — какие должности, зарплаты и условия

Сейчас украинским специалистам со знанием ChatGPT предлагают следующие должности, зарплаты и условия:

  • Проект-менеджер (80 000–120 000 грн) — знание ChatGPT будет преимуществом.
  • Директор по маркетингу (40 000–80 000 грн) должен использовать новинки технологий: ChatGPT, Midjourney и другие ИИ.
  • SEO-специалист (35 000 грн) — плюсом будет работа с сервисами оптимизации контента с ChatGPT.
  • Clients Recruiter (15 000–45 000 грн) — предоставляют кандидату подписку на ChatGPT в качестве профессионального инструмента для работы.
  • Community Manager, SMM (28 000 грн) — написание контента с помощью ChatGPT.
  • Копирайтер (25 000–30 000 грн) — работа с ChatGPT для оптимизации процессов и написания текстов.
  • Контент-менеджер (26 000–28 000 грн) — SEO-оптимизация карты товара с помощью ChatGPT.
  • Lead Generation Manager (9 000–17 000 грн) — обязанности формирования cover letter, в том числе с помощью ChatGPT; Advanced English level в переписке или использовании AI — ChatGPT.

ChatGPT в украинских компаниях — какие должности, зарплаты и условия

Для каких профессий полезен ChatGPT по версии GPT

Мы спросили у чата, для которых, по его мнению, профессий знания ChatGPT может быть полезным. Он привел следующие примеры:

  • журналистика — генерировать темы, статьи, интервью и т.п.;
  • медиа — создание контента, такого как фильмы и телевизионные шоу, а также для улучшения работы рекомендательных систем;
  • маркетинг — создание маркетинговых материалов, описаний товаров, рекламные статьи и презентации;
  • копирайтинг — генерирование контента;
  • коммуникации с потребителями — автоматизация ответов на вопросы потребителей, улучшение эффективности работы call-центра и уменьшение времени ожидания;
  • компьютерная лингвистика — разработка и улучшение инструментов машинного перевода и машинной обработки языка;
  • разработка программного обеспечения — создание программ, взаимодействующих с пользователем, таких как виртуальные помощники или чатботы;
  • обучение — создание эффективных учебных программ и курсов по языку, литературе и другим гуманитарным наукам.

Для каких профессий полезен ChatGPT по версии GPT

Недостатки ChatGPT: к сожалению, сейчас чат-бот имеет ограниченную информацию, в частности, она ограничивается знаниями до 2021 года. Также нередко нейросеть ошибается или выдает ложные данные.

Однако общаясь с ним по-английски, можно получить более развернутые и точные ответы.

Важно: обязательно нужно проверять информацию ChatGPT на достоверность и точность.

Ранее мы рассказывали о 20 профессиях, которые GPT-4 собирается "украсть" у людей в ближайшем будущем.

Напомним, мы писали, что умеет новая версия нейросети GPT-4, чем она лучше предыдущей, для кого она доступна и как ее протестировать.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "Со средины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

19:00 За отвагу и верность стране в Одессе награды воинов Национальной гвардии Украины

Новина з відео

18:59 На Буковине разоблачили очередную схему побега для уклонистов: что придумали злоумышленники

18:59 На Волыни детективы БЭБ обнаружили более 30 тонн поддельной бытовой химии известных брендов

18:47 Стало известно, будут ли наказывать Валерия Меладзе в россии за его фразу "Героям слава"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:41 Скандал на Тернопольщине: 23 пациента потеряли зрение после уколов в глаза, одному удалят глаз

18:35Суд избрал меру пресечения третьему организатору "блогерских вечеринок" с изнасилованиями

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

18:30 В Одессе снизилась заболеваемость туберкулезом

18:30 Германия впервые передала Украине новые инженерные танки

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "Со средины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з відео

18:59 На Буковине разоблачили очередную схему побега для уклонистов: что придумали злоумышленники

Новина з відео

18:25 Пискун рассказал о возвращении детей, которых депортировали в рф: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

Новина з відео

18:16Повысятся ли тарифы на электричество в апреле: Шмыгаль выступил с важным заявлением

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:46 соловьев рассердился из-за Галкина: пропагандист выдвинул требования властям рф

Новина з відео

15:10 В Одесской области пограничная собака обнаружила контрабанду сигарет

Новина з відео

14:59 Зеленский выступил перед выпускниками-нацгвардейцами: что сказал глава государства

Новина з відео

14:40 Пляжный сезон под запретом: эксперты предупреждают о высокой степени заминированности

Новина з відео

14:01 Украина передала россии часть пленных оккупантов без обмена: подробности

Эксклюзив

19:03Мэр Ирпеня: "Со средины апреля стартует мощное восстановление города. Будем как пчелы в улье"

Новина з фото

18:30Не заминировано: ТОП-пять мест, куда выехать на природу в Киевской области

Эксклюзив

18:00Альтернативный проезд в Бессарабию и развитие Одесчины: на что пойдут европейские деньги

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чем сейчас занимается звезда "Подъема"

Эксклюзив

06:10В Украине закрылись сотни обменников: как они работают и сколько зарабатывают

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:12 История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева

Эксклюзив

19:00Дунайка уже на прилавках Привоза: как ее лучше приготовить — советы продавцов

18:40Израильские "Ловцы дронов" скоро приедут в Украину

Эксклюзив

16:00На час вперед: одесситы о переводе времени

Эксклюзив

10:34"Уснул и больше не проснулся": запорожчане рассказали о ежедневном терроре российских обстрелов

Актуальное по теме

None 24 Март 16:57

За отвагу и верность стране в Одессе награды воинов Национальной гвардии Украины

None 24 Март 18:59

На Буковине разоблачили очередную схему побега для уклонистов: что придумали злоумышленники

None 24 Март 19:00

На Волыни детективы БЭБ обнаружили более 30 тонн поддельной бытовой химии известных брендов

None 24 Март 18:49

Стало известно, будут ли наказывать Валерия Меладзе в россии за его фразу "Героям слава"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB