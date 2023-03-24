Вакансии со знанием ChatGPT — какие зарплаты и требования к украинцам

Украинские работодатели ищут кандидатов со знанием ChatGPT: какие условия и зарплаты
В Украине ChatGPT официально заработал в середине февраля. А уже в начале марта на украинском рынке труда начали появляться вакансии с требованием знания чата на базе искусственного интеллекта .
Какие требования предъявляют украинские работодатели к кандидатам, которые предлагают должности и зарплату, исследование провел сайт по поиску работы Work.ua.
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Знание ChatGPT будет преимуществом — какие вакансии появились
Первыми, кто выдвинул такое требование к кандидатам в должность, были компании, занимающиеся разработкой продуктов с искусственным интеллектом, разработкой приложений и других программ.
Также знание чата будет преимуществом для тех, кто хочет работать в областях, требующих работы с большими объемами текстовой информации — медиа, маркетинг, клиентские сервисы и т.д.
Категории вакансий, в которых работодатели указывают на знания ChatGPT:
- маркетинг, реклама, PR;
- ИТ, компьютеры, интернет;
- СМИ, издательство, полиграфия;
- продажи, закупка;
- управление персоналом, HR.
Сейчас на сайтах по поиску работы только начали появляться вакансии с таким требованием, однако их становится все больше.
ChatGPT в украинских компаниях — какие должности, зарплаты и условия
Сейчас украинским специалистам со знанием ChatGPT предлагают следующие должности, зарплаты и условия:
- Проект-менеджер (80 000–120 000 грн) — знание ChatGPT будет преимуществом.
- Директор по маркетингу (40 000–80 000 грн) должен использовать новинки технологий: ChatGPT, Midjourney и другие ИИ.
- SEO-специалист (35 000 грн) — плюсом будет работа с сервисами оптимизации контента с ChatGPT.
- Clients Recruiter (15 000–45 000 грн) — предоставляют кандидату подписку на ChatGPT в качестве профессионального инструмента для работы.
- Community Manager, SMM (28 000 грн) — написание контента с помощью ChatGPT.
- Копирайтер (25 000–30 000 грн) — работа с ChatGPT для оптимизации процессов и написания текстов.
- Контент-менеджер (26 000–28 000 грн) — SEO-оптимизация карты товара с помощью ChatGPT.
- Lead Generation Manager (9 000–17 000 грн) — обязанности формирования cover letter, в том числе с помощью ChatGPT; Advanced English level в переписке или использовании AI — ChatGPT.
Для каких профессий полезен ChatGPT по версии GPT
Мы спросили у чата, для которых, по его мнению, профессий знания ChatGPT может быть полезным. Он привел следующие примеры:
- журналистика — генерировать темы, статьи, интервью и т.п.;
- медиа — создание контента, такого как фильмы и телевизионные шоу, а также для улучшения работы рекомендательных систем;
- маркетинг — создание маркетинговых материалов, описаний товаров, рекламные статьи и презентации;
- копирайтинг — генерирование контента;
- коммуникации с потребителями — автоматизация ответов на вопросы потребителей, улучшение эффективности работы call-центра и уменьшение времени ожидания;
- компьютерная лингвистика — разработка и улучшение инструментов машинного перевода и машинной обработки языка;
- разработка программного обеспечения — создание программ, взаимодействующих с пользователем, таких как виртуальные помощники или чатботы;
- обучение — создание эффективных учебных программ и курсов по языку, литературе и другим гуманитарным наукам.
Недостатки ChatGPT: к сожалению, сейчас чат-бот имеет ограниченную информацию, в частности, она ограничивается знаниями до 2021 года. Также нередко нейросеть ошибается или выдает ложные данные.
Однако общаясь с ним по-английски, можно получить более развернутые и точные ответы.
Важно: обязательно нужно проверять информацию ChatGPT на достоверность и точность.
Ранее мы рассказывали о 20 профессиях, которые GPT-4 собирается "украсть" у людей в ближайшем будущем.
Напомним, мы писали, что умеет новая версия нейросети GPT-4, чем она лучше предыдущей, для кого она доступна и как ее протестировать.