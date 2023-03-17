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А ви є у списку? GPT-4 назвав ТОП 20 професій, які відбере у людей

17 березня 2023 15:36
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Які професії замінить штучний інтелект — GPT-4 назвав ТОП 20
До списку увійшли одні з найпопулярніших професій
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Чатботи, побудовані на основі моделей глибокого навчання, стають все популярнішими. Їх використовують в різних сферах, включаючи освіту, медицину, торгівлю та багато іншого. Одним з найвідоміших та найпопулярніших є ChatGPT, який може відповісти на різноманітні запитання та надати корисну інформацію. З моменту його виходу активно почала обговорюватися тема, коли штучний інтелект замінить людей. 

Журналіст та автор розсилки про ШІ The Rundown AI Роуен Чунг у Twitter опублікував список професій, які "відбере" у людей ChatGPT, а саме його оновлена версія GPT-4. 

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Що відомо про GPT-4

Компанія OpenAI вже офіційно представила свою нову мовну модель штучного інтелекту GPT-4. Він здатний сприймати інформацію не тільки текстом, але й візуально.

У своїй презентації OpenAI скромно заявляє про досягнення нової моделі, акцентуючи увагу на стабільності, безпеці та прогнозованості. У компанії відзначають, що виправили помилки, виявленні під час використання GPT-3.5.

Новий GPT-4 здатний приймати зображення як вхідні дані. Він може генерувати, редагувати та виконувати з користувачами творчі й технічні письмові завдання: створювати пісні, писати сценарії, вивчати стиль письма користувача.

GPT-4 здатний обробляти понад 25 тис. слів, що дозволяє використовувати його для створення довгих текстів, розгорнутих розмов, а також для пошуку та аналізу документів.  

Проте поки що GPT-4 буде доступний тільки для користувачів платної версії чатбота, вартість якої становить 20 доларів на місяць.

Також новий чатбот вже вбудований у Bing — пошукову платформу компанії Microsoft.

Що відомо про GPT-4

Які професії GPT-4 планує відібрати у людей — список 

"20 професій, які замінить GPT-4, на думку самого GPT-4", — зазначив журналіст. 

Чунг у запиті до чатботу попросив створити таблицю, в якій ШІ має вказати назву професії та ті риси людини, які GPT-4 замінить для виконання робочих обов’язків.

Список виглядає наступним чином:

  1. 1 Клерк (введення даних) — швидкість і точність. 

  2. Представники служби підтримки клієнтів — комунікація та емпатія. 

  3. Коректор — увага до деталей.

  4. Помічник юриста — дослідження та організація.

  5. Бухгалтер — математичні навички.

  6. Перекладач — знання мови. 

  7. Копірайтер — творчість і написання тексту. 

  8. Маркетингові дослідження — аналітичні навички, аналітика маркетингових досліджень.

  9. Менеджер соціальних медіа — створення та керування. 

  10. Планувальник зустрічей — управління часом.

  11. Телемаркетолог — переконання та комунікація. 

  12. Віртуальний помічник — багатозадачність і організація. 

  13. Транскрипціоніст — навички аудіювання та набору тексту.

  14. Репортер новин — перевірка фактів і написання.

  15. Турагент — планування та координація. 

  16. Репетитор — знання та навчання. 

  17. Аналітик технічної підтримки — пошук і розв'язання проблем. 

  18. Електронний маркетолог — написання та таргетування електронної пошти. 

  19. Модератор контенту — критичне мислення та судження. 

  20. Рекрутер — співбесіда та оцінювання.

Які професії GPT-4 планує відібрати у людей

Варто зазначити, що у коментарях до посту багато хто з користувачів погодилися зі списком штучного інтелекту.

Проте деякі пункти викликали скептицизм, зокрема менеджер соцмереж. В коментарях пишуть, що ШІ не може створювати контент без чіткого завдання. Також чимало людей висловили сумнів, що машина впорається з роботою новинного репортера. Адже для цієї професії необхідно бачити, розуміти і добре описувати навколишні події.

Інші люди зазначають, що "виживуть" лише ті професії, які вимагатимуть максимальної точності та від яких залежатиме життя людини. 

Користувачі підсумували, що останніми, кого позбавлять роботи, будуть будівельники. 

Нагадаємо, ми писали, як ChatGPT може полегшити ваше життя. Чатбот може стати корисним інструментом як для роботи та навчання, так і в повсякденному житті. 

Раніше Новини.LIVE випробували надпопулярний чатбот, запитавши який, на його думку, список 100 кращих книг у всьому світі. Що відповів ChatGPT?

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