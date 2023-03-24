Вакансії зі знанням ChatGPT — які зарплати та вимоги до українців

Хоча чатбот лише нещодавно почав працювати в Україні, на кадрових порталах вже почали з'являтися пропозиції

В Україні ChatGPT офіційно запрацював в середині лютого. А вже на початку березня на українському ринку праці почали з'являтися вакансії з вимогою знання чатбота на базі штучного інтелекту.

Які вимоги висувають українські роботодавці до кандидатів, які посади та зарплатню пропонують, дослідження провів сайт з пошуку роботи Work.ua.

Знання ChatGPT буде перевагою — які вакансії з'явилися

Першими, хто висунув таку вимогу до кандидатів на посаду, були компанії, що займаються розробкою продуктів зі штучним інтелектом, розробкою додатків та інших програм.

Також знання чатбота буде перевагою для тих, хто хоче працювати у сферах, які вимагають роботи з великими обсягами текстової інформації — медіа, маркетинг, клієнтські сервіси тощо.

Категорії вакансій, в яких роботодавці вказують про знання ChatGPT:

маркетинг, реклама, PR;

ІТ, комп’ютери, інтернет;

ЗМІ, видавництво, поліграфія;

продажі, закупівля;

управління персоналом, HR.

Наразі на сайтах з пошуку роботи лише почали з'являтися вакансії з такою вимогою, проте їх стає дедалі більше.

ChatGPT в українських компаніях — які посади, зарплати та умови

Зараз українським фахівцям зі знанням ChatGPT пропонують такі посади, зарплати та умови:

Проєкт-менеджер (80 000–120 000 грн) — знання ChatGPT буде перевагою.

Директор з маркетингу (40 000–80 000 грн) — має використовувати новинки технологій: ChatGPT, Midjourney та інші ШІ.

SEO-спеціаліст (35 000 грн) — плюсом буде робота із сервісами оптимізації контенту з ChatGPT.

Clients Recruiter (15 000–45 000 грн) — надають кандидату підписку на ChatGPT як професійний інструмент для роботи.

Community Manager, SMM (28 000 грн) — написання контенту за допомогою ChatGPT.

Копірайтер (25 000–30 000 грн) — робота з ChatGPT для оптимізації процесів та написання текстів.

Контент-менеджер (26 000–28 000 грн) — SEO-оптимізація картки товару за допомогою ChatGPT.

Lead Generation Manager (9 000–17 000 грн) — обов’язки формування cover letter, зокрема з допомогою ChatGPT; Advanced English level у листуванні або використання AI — ChatGPT.

Для яких професій корисний ChatGPT за версією GPT

Ми запитали у чатбота, для яких, на його думку, професій знання ChatGPT може бути корисним. Він навів наступні приклади:

журналістика — генерувати теми, статті, інтерв'ю тощо;

медіа — створення контенту, такого як фільми та телевізійні шоу, а також для покращення роботи рекомендаційних систем;

маркетинг — створення маркетингових матеріалів, описів товарів, рекламні статті та презентації;

копірайтинг — генерування контенту;

комунікації зі споживачами — автоматизація відповідей на запитання споживачів, покращення ефективності роботи call-центру та зменшення часу очікування;

комп'ютерна лінгвістика — розробка та покращення інструментів машинного перекладу та машинної обробки мови;

розробка програмного забезпечення — створення програм, які взаємодіють з користувачем, таких як віртуальні помічники або чатботи;

навчання — створення ефективних навчальних програм та курсів з мови, літератури та інших гуманітарних наук.

Недоліки ChatGPT: на жаль, зараз чатбот має обмежену інформацію, зокрема вона обмежується знаннями до 2021 року. Також не рідко нейромережа помиляється або видає неправдиві дані.

Однак спілкуючись з ним англійською, можна отримати більш розгорнуті та точні відповіді.

Важливо: обов'язково треба перевіряти інформацію ChatGPT на достовірність та точність.

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