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В Україні назвали категорії IT-спеціалістів, які найчастіше втрачали роботу протягом року

14 листопада 2023 17:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Україні назвали категорії IT-спеціалістів, які найчастіше втрачали роботу протягом року
ІТ-працівник за роботою. Ілюстративне фото: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

За останній рік чверть IT-спеціалістів була звільнена, або ж не продовжила контракт. Ще 16% фахівців пішли з роботи чи проєкту за власним бажанням, а 8% відправляли на "бенч", або в неоплачувану відпустку.

Про це повідомляє український IT-портал DOU.

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Повідомляється, що через низку таких дії в IT-сфері, таким чином на другому році повномасштабної війни ситуація з роботою в ІТ помітно ускладнилася. Під скорочення потрапили як досвідчені спеціалісти, так і ті, хто лише нещодавно почав працювати.

Найчастіше протягом 2023 року звільняли розробників (26%), QA (30%) та дизайнерів (28%). На "бенч" чи в неоплачувані відпустки частіше за інших теж відправляли технічних фахівців: DevOps/SRE (11% за останній рік), QA і Data Scientist/Data Engineer (по 10%), розробників (9%).

Водночас тривалість пошуку роботи наразі зростає. 54% опитаних респондентів заявили, що знаходять нову позицію протягом двох місяців і довше. 

Видання додає: ситуація з роботою відбивається на настроях айтівців, адже 42% чинних працівників бояться втратити роботу. Водночас столичні IT-фахівці, та ті, хто нині перебуває за кордоном, впевненіші у своїй роботі — близько 40% з них бояться втратити її, тоді як у Дніпрі та Харкові таких майже половина.

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли про п'ять професій в IT-сфері, які мають найбільший попит. Також повідомлялося, що Міністерство оборони України спільно з IT-рекрутерами Lobby X запустили рекрутингову кампанію до Збройних сил України. 

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