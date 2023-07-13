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В Украине заработал чат-бот Google Bard: в чем его особенность

13 июля 2023 12:24
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Украине заработал чат-бот Google Bard: в чем его особенность
Google Bard. Фото: Depositphotos
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине с сегодняшнего дня, 13 июля, начал работать чат-бот от Google на основе искусственного интеллекта. Теперь Google Bard доступен на украинском языке.

Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

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Особенность ресурса

Благодаря чат-боту можно получить четкие ответы на ваши вопросы.

"Пользователь формулирует запрос, а Bard собирает наиболее подходящую информацию из интернета. Это значит, что вам не нужно тратить время на поиск информации вручную — Bard сделает все сам", — объяснили в сообщении.

Что еще может делать чат-бот

  • Bard может слушать ответы, а не только читать. Это может пригодиться, когда вам нужно услышать правильное произношение слова или, например, стиха.
  • Он сохраняет историю разговоров, то есть можно просмотреть историю перемен и ваш диалог с Bard.
  • Экспорт кода Python в Replit (в дополнение к Google Colab).
  • Делиться вашими разговорами с друзьями.

Пользоваться Bard можно по этой ссылке.

"Искусственный интеллект — это тренд"

В свою очередь министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что искусственным интеллектом должен овладеть каждый, ведь он уже стал частью человеческой жизни.

""Искусственный интеллект — это тренд, которым необходимо овладеть каждому. Он уже стал частью нашей жизни, поэтому нужно знать его возможности. Понимать, какие задачи можно делегировать ИИ и как автоматизировать определенные процессы. Можно игнорировать искусственный интеллект или бояться его. Но лучше в нем разобраться, чтобы стать более профессиональным и успешным", — подчеркнул он.

Напомним, ранее на YouTube-канале JerryRigEverything выложен тест на прочность нового смартфона Google Pixel Fold. Результаты впечатляют — прибор по цене 1799 долл. не выдержал элементарных физических нагрузок.

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