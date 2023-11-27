Основатель Wikipedia раскритиковал работу искусственного интеллекта

Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс. Фото: World Economic Forum

Основатель Wikipedia Джимми Уэйлс раскритиковал работу популярного инструмента генеративного искусственного интеллекта (ИИ) от OpenAI. Он назвал "беспорядком", когда его используют для написания статей в онлайн-энциклопедии.

Об этом Джимми Уэйлс сказал для Euronews Next.

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По словам Уэйлса, статья в Wikipedia, написанная сегодня с помощью ChatGPT-4, "ужасающая" и "вообще не работает", потому что она многое упускает и ошибается.

Он прогнозирует, что на создание сверхчеловеческого ИИ может потребоваться не менее 50 лет.

"В отдаленном будущем ИИ может превзойти человека, более вероятно, что инструменты ИИ будут продолжать поддерживать интеллектуальную деятельность, несмотря на то, что сейчас они находятся на ранней стадии", — сказал Уэйлс.

Wikipedia и ИИ

Несмотря на свою критику современных генеративных моделей ИИ, Уэйлс не исключает использования ИИ для Wikipedia.

Он сказал, что если бы был создан инструмент для поиска ошибок в статье, сравнивая ее с источниками, которые она использует, это могло бы помочь исправить неточности.

По его словам, сейчас рассматривается возможность сотрудничества Wikipedia с компанией, занимающейся разработкой ИИ с открытым исходным кодом, который можно свободно использовать, чтобы отвечать принципам онлайн-энциклопедии. Однако Уэйлс отметил, что ничего конкретного не планируется.

Он говорит, что это решение не будет легким.

"Большинство компаний, а не только благотворительные организации, как мы, сказали бы, что нужно быть очень, очень осторожными, если вы собираетесь положить в основу своего бизнеса технологию, которая контролируется кем-то другим, потому что если они пойдут в другом направлении, весь ваш бизнес может оказаться под угрозой", — сказал Уэйлс.

Для создания баланса и борьбы с дезинформацией Wikipedia имеет собственную армию "википедистов", которые в основном являются редакторами-волонтерами мужского пола. По словам Уэйлса, они видят разницу между фейковыми сайтами и могут легко определить, был ли текст написан человеком.

"Мы не хотим научить роботов быть предвзятыми, поэтому хотим, чтобы все было правильно, как в человеческом сердце", — отметил основатель Wikipedia.

Напомним, сотрудники IT-компании OpenAI, создавшей ChatGPT, предупредили совет директоров об открытии "мощного искусственного интеллекта, который может представлять угрозу человечеству". Это произошло перед увольнением с должности генерального директора компании Сэмуэля Альтмана.

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