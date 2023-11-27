Засновник Wikipedia розкритикував роботу штучного інтелекту

Засновник Wikipedia Джиммі Вейлз. Фото: World Economic Forum

Засновник Wikipedia Джиммі Вейлз розкритикував роботу популярного інструменту генеративного штучного інтелекту (ШІ) від OpenAI. Він назвав "безладом", коли його використовують для написання статей в онлайн-енциклопедії.

Про це Джиммі Вейлз сказав для Euronews Next.

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За слова Вейлза, стаття у Wikipedia, написана сьогодні за допомогою ChatGPT-4, "жахлива" і "взагалі не працює", тому що вона багато чого упускає і помиляється.

Він прогнозує, що на створення надлюдського ШІ може знадобитися щонайменше 50 років.

"У віддаленому майбутньому ШІ може перевершити людину, більш ймовірно, що інструменти ШІ продовжуватимуть підтримувати інтелектуальну діяльність, попри те, що наразі вони перебувають на ранній стадії", — сказав Вейлз.

Wikipedia та ШІ

Попри свою критику сучасних генеративних моделей ШІ, Вейлз не виключає використання ШІ для Wikipedia.

Він сказав, що якби був створений інструмент для пошуку помилок у статті, порівнюючи її з джерелами, які вона використовує, це могло б допомогти виправити неточності.

За його словами, наразі розглядається можливість співпраці Wikipedia з компанією, яка займається розробкою ШІ з відкритим вихідним кодом, який можна вільно використовувати, щоб відповідати принципам онлайн-енциклопедії. Однак Вейлз зазначив, що нічого конкретного не планується.

Він каже, що це рішення не буде легким.

"Більшість компаній, а не лише благодійні організації, як ми, сказали б, що потрібно бути дуже, дуже обережними, якщо ви збираєтеся покласти в основу свого бізнесу технологію, яка контролюється кимось іншим, тому що якщо вони підуть в іншому напрямку, весь ваш бізнес може опинитися під загрозою", — сказав Вейлз.

Для створення балансу та боротьби з дезінформацією Wikipedia має власну армію "вікіпедистів", які переважно є редакторами-волонтерами чоловічої статі. За словами Вейлза, вони бачать різницю між фейковими сайтами і можуть легко визначити, чи був текст написаний людиною.

"Ми не хочемо навчити роботів бути упередженими, тому хочемо, щоб все було правильно, як у людському серці", — зазначив засновник Wikipedia.

Нагадаємо, співробітники IT-компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, попередили раду директорів про відкриття "потужного штучного інтелекту, який може нести загрозу людству". Це сталося перед звільненням з посади генерального директора компанії Семюеля Альтмана.

Також ми писали, стало відомо, що розробники компанії OpenAI працюють над створенням GPT-5. Він стане наступним поколінням своєї моделі штучного інтелекту.