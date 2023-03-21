Как создать картинку в Midjourney — простая инструкция

Сможет каждый: как создать картинки в нейросети Midjourney
В последние годы с невероятной силой растет популярность искусственного интеллекта. Платформы на основе ИИ становятся более обученными и доступными практически каждому пользователю. Одной из таких является Midjourney — нейросеть, распознающая текст и создающая на его основе уникальные изображения.
Вы можете попробовать технологию, даже если далеки от графического дизайна и программирования, ведь это просто и бесплатно. Делимся простыми лайфхаками, как пользоваться Midjourney и создавать уникальные изображения.
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Что такое Midjourney и как работает — подробно
Как уже было сказано выше, Midjourney — это нейросеть, создающая картинки по текстовому запросу. Большинство пользователей интернета знакомы с ее работами, вызывают бурное обсуждение, ведь ставят под угрозу работу дизайнеров.
Цифровую арт-платформу создал ученый Дэвид Хольц, работавший в исследовательском центре NASA и институте Макса Планка.
В настоящее время нейросеть входит в тройку самых популярных, несмотря на то, что она находится в фазе бета-тестирования. А недавно была обновлена до пятой версии, поэтому теперь еще лучше генерирует картинки и наконец-то научилась правильно рисовать пальцы.
Кроме того, разработчики повысили детализацию, скорость работы и уровень обработки лиц, улучшили понимание запросов, а также увеличили разрешение картинок в 2 раза — с 512×512 до 1024×1024 пикселей.
Как зарегистрироваться и работать в Midjourney
Чтобы начать пользоваться платформой, необходимо выполнить следующие простые шаги:
- Вам необходимо посетить веб-сайт и нажать "Join the beta".
- Система автоматически опрокинет вас в Discord и пригласит присоединиться к каналу нейросети.
- Вам нужно будет предоставить основную информацию о себе, такую как ваше имя, год, месяц и день рождения, адрес электронной почты и пароль.
- После того как вы зарегистрируетесь, найдите время, чтобы познакомиться с интерфейсом платформы.
- Midjourney предлагает множество инструментов для рисования, таких как кисти, резинки и цветовые палитры. Следует узнать, как работают эти инструменты и как вы можете использовать их для создания своего искусства.
Как создать картинку в Midjourney
- Заходите в любой чат newbies и вводите в поле сообщения /imagine prompt: или просто введите /(слэш) и выберите команду imagine из списка.
- Напишите в поле запрос на английском языке, нейросеть понимает его лучше всего.
- Настройте дополнительные параметры (–hd, –ar, –no, –s, –video), сразу прописывайте все важные детали.
- Используйте полезные сервисы для составления правильных запросов — редактор Prompt Helper или Promptomania. В Keyword reference можно просмотреть примеры успешных запросов.
- Подождите, пока система сгенерирует 4 варианта рисунка.
- Сначала во время обработки запроса вы можете видеть только цветные пятна, но изображения постепенно станут более четкими.
- После того как система сгенерировала 4 эскиза изображений, вы можете выбрать два действия — V (сделать еще варианты) или U (увеличить и детализировать, эта кнопка делает финальный вариант изображения). К примеру, если нажать V3, то система сделает еще 4 версии нижнего левого рисунка.
- Выберите один из них, чтобы сделать несколько вариаций или сразу детализировать как самостоятельное изображение.
- Когда вы получаете финальное изображение после нажатия U, с ним можно продолжить работать дальше, используя одну из кнопок — Make Variations позволяет делать еще 2 версии, Upscale повышает качество, Remaster делает изображение в другом стиле.
- Вращающиеся по кругу стрелки. Если вам не понравился ни один из вариантов предлагаемой серии рендеров, нажмите эту кнопку, и нейросеть сгенерирует новые изображения по этому запросу.
- Скачайте изображение в галерею сразу, потому что в одном чате с вами работает много других пользователей, и ваша работа уже через несколько минут "поедет" далеко вверх.
Важно: у вас есть 25 бесплатных действий, в которые входят генерирование картинок, создание вариантов и финальная обработка. Используйте их.
Базовая подписка стоит типа 10 дол. (можно сгенерировать 200 изображений в месяц), профессиональная — 30 дол. (относительно безлимитное количество изображений).
Дополнительное меню после увеличения разрешения
После апскейла выбранной картинки вы увидите дополнительное меню с новыми возможностями:
- Make Variations — создание новой серии изображений на основе вашей картинки с повышенным разрешением;
- Upscale to Max — максимальное улучшение качества картинки;
- Light Upscale Redo — менее детализированный апскейлинг;
- Web — ссылка на готовое изображение на сайте-галерее Midjourney;
- Эмодзи — оценка своей работы или чужого изображения, доступного в чате на общем сервере нейросети.
Главное: чем более творческий и странный запрос вы создадите, тем оригинальнее и интереснее результат можете получить.
Что запрещено генерировать
Нельзя вводить запросы и отдельные слова, не соответствующие рейтингу PG13 — 13+. Под запретом все, что связано с алкоголем, наркотическими веществами, ругательствами, сексуальным подтекстом. Нарушение правил чревато ограничением действий до полной блокировки аккаунта в Midjourney.
Напомним, компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм, с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, записанные без звука.
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