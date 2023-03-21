Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow IT arrow Сможет каждый: как создать картинки в нейросети Midjourney arrow

Сможет каждый: как создать картинки в нейросети Midjourney

21 марта 2023 18:31
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Как создать картинку в Midjourney — простая инструкция
Этот сервис настолько прост, что им может "рисовать" любой пользователь смартфона, для этого даже не нужен компьютер или ноутбук
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

В последние годы с невероятной силой растет популярность искусственного интеллекта. Платформы на основе ИИ становятся более обученными и доступными практически каждому пользователю. Одной из таких является Midjourney — нейросеть, распознающая текст и создающая на его основе уникальные изображения.

Вы можете попробовать технологию, даже если далеки от графического дизайна и программирования, ведь это просто и бесплатно. Делимся простыми лайфхаками, как пользоваться Midjourney и создавать уникальные изображения.

Читайте также:

Что такое Midjourney и как работает — подробно

Как уже было сказано выше, Midjourney — это нейросеть, создающая картинки по текстовому запросу. Большинство пользователей интернета знакомы с ее работами, вызывают бурное обсуждение, ведь ставят под угрозу работу дизайнеров.

Цифровую арт-платформу создал ученый Дэвид Хольц, работавший в исследовательском центре NASA и институте Макса Планка.

В настоящее время нейросеть входит в тройку самых популярных, несмотря на то, что она находится в фазе бета-тестирования. А недавно была обновлена до пятой версии, поэтому теперь еще лучше генерирует картинки и наконец-то научилась правильно рисовать пальцы.

Кроме того, разработчики повысили детализацию, скорость работы и уровень обработки лиц, улучшили понимание запросов, а также увеличили разрешение картинок в 2 раза — с 512×512 до 1024×1024 пикселей.

Что такое Midjourney и как работает подробно

Как зарегистрироваться и работать в Midjourney

Чтобы начать пользоваться платформой, необходимо выполнить следующие простые шаги:

  1. Вам необходимо посетить веб-сайт и нажать "Join the beta".
  2. Система автоматически опрокинет вас в Discord и пригласит присоединиться к каналу нейросети.
  3. Вам нужно будет предоставить основную информацию о себе, такую как ваше имя, год, месяц и день рождения, адрес электронной почты и пароль.
  4. После того как вы зарегистрируетесь, найдите время, чтобы познакомиться с интерфейсом платформы.
  5. Midjourney предлагает множество инструментов для рисования, таких как кисти, резинки и цветовые палитры. Следует узнать, как работают эти инструменты и как вы можете использовать их для создания своего искусства.

Как зарегистрироваться и работать в Midjourney

Как создать картинку в Midjourney

  1. Заходите в любой чат newbies и вводите в поле сообщения /imagine prompt: или просто введите /(слэш) и выберите команду imagine из списка.
  2. Напишите в поле запрос на английском языке, нейросеть понимает его лучше всего.
  3. Настройте дополнительные параметры (–hd, –ar, –no, –s, –video), сразу прописывайте все важные детали.
  4. Используйте полезные сервисы для составления правильных запросов — редактор Prompt Helper или Promptomania. В Keyword reference можно просмотреть примеры успешных запросов.
  5. Подождите, пока система сгенерирует 4 варианта рисунка.
  6. Сначала во время обработки запроса вы можете видеть только цветные пятна, но изображения постепенно станут более четкими.
  7. После того как система сгенерировала 4 эскиза изображений, вы можете выбрать два действия — V (сделать еще варианты) или U (увеличить и детализировать, эта кнопка делает финальный вариант изображения). К примеру, если нажать V3, то система сделает еще 4 версии нижнего левого рисунка. Как создать картинки в Midjourney
  8. Выберите один из них, чтобы сделать несколько вариаций или сразу детализировать как самостоятельное изображение.
  9. Когда вы получаете финальное изображение после нажатия U, с ним можно продолжить работать дальше, используя одну из кнопок — Make Variations позволяет делать еще 2 версии, Upscale повышает качество, Remaster делает изображение в другом стиле.
  10. Вращающиеся по кругу стрелки. Если вам не понравился ни один из вариантов предлагаемой серии рендеров, нажмите эту кнопку, и нейросеть сгенерирует новые изображения по этому запросу.
  11. Скачайте изображение в галерею сразу, потому что в одном чате с вами работает много других пользователей, и ваша работа уже через несколько минут "поедет" далеко вверх.

Важно: у вас есть 25 бесплатных действий, в которые входят генерирование картинок, создание вариантов и финальная обработка. Используйте их.

Базовая подписка стоит типа 10 дол. (можно сгенерировать 200 изображений в месяц), профессиональная — 30 дол. (относительно безлимитное количество изображений).

Дополнительное меню после увеличения разрешения

После апскейла выбранной картинки вы увидите дополнительное меню с новыми возможностями:

  • Make Variations — создание новой серии изображений на основе вашей картинки с повышенным разрешением;
  • Upscale to Max — максимальное улучшение качества картинки;
  • Light Upscale Redo — менее детализированный апскейлинг;
  • Web — ссылка на готовое изображение на сайте-галерее Midjourney;
  • Эмодзи — оценка своей работы или чужого изображения, доступного в чате на общем сервере нейросети.

Главное: чем более творческий и странный запрос вы создадите, тем оригинальнее и интереснее результат можете получить.

Как создать картинки в Midjourney

Что запрещено генерировать

Нельзя вводить запросы и отдельные слова, не соответствующие рейтингу PG13 — 13+. Под запретом все, что связано с алкоголем, наркотическими веществами, ругательствами, сексуальным подтекстом. Нарушение правил чревато ограничением действий до полной блокировки аккаунта в Midjourney.

Напомним, компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм, с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, записанные без звука.

Также мы писали, как ChatGPT может облегчить вашу жизнь. Чат-бот может стать полезным инструментом как для работы, так и в повседневной жизни.

Ранее мы рассказывали о 20 профессиях, которые GPT-4 собирается "украсть" у людей в ближайшем будущем.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

19:37 Вкус весны: как сварить изысканный французский крем-суп из черемши — простой рецепт

19:23 Кабмин сменил название “Укроборонпрома”: детали

19:20 В Одессе стартовал благотворительный Пасхальный марафон

19:17 Путин отреагировал угрозами на новости о поставках Украине снарядов с ураном

19:13 ГБР установило новые детали смерти курсанта во Львове

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:00 Путин планирует частично применить “мирный план” Китая

19:00 Украинская авиация блестяще отработала по враждебным позициям, Генштаб рассказал детали

18:57 В Генштабе рассказали, как россия набирает "пушечное мясо" среди срочников

18:55 Станут золотыми: какие продукты на Пасху стоит купить уже сейчас

18:40 Одесские коммунальщики стоят на защите Украины

Новина з відео

19:37 Вкус весны: как сварить изысканный французский крем-суп из черемши — простой рецепт

Новина з відео

18:03 Зеленский приехал в Мощун под Киевом и почтил память погибших защитников

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Новина з відео

17:46 Макс Барских показал, как о нем заботится мама и чем его балует

Новина з відео

17:17 В Калифорнии заметили таинственные огни в небе: видео облетело соцсети

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:54 В оккупированном Донецке прогремели взрывы на складах с боеприпасами россиян

Новина з відео

16:13 На Киевщине священник разрешал оккупантам удерживать в заложниках людей в подвале храма

Новина з відео

15:43 Alyosha и Влад Дарвин презентовали альбом, релиз которого откладывали из-за войны

Новина з відео

15:37 "Форменный пед***ст": скабеева разозлилась после шуток Галкина

Новина з відео

15:30 Рестораторы из Одессы создают уникальные блюда для военных на фронте

Эксклюзив

18:50На что способны иностранные МиГи, или Как рождается авиакоалиция

Эксклюзив

18:00Стоит ли лишать гражданства сбежавших от войны мужчин: мнения одесситов

Эксклюзив

18:00Тайны Балтийского моря: кто стоит за подрывом "Северных потоков", — мнение эксперта

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Новина з фото

06:40 Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

06:23Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

Новина з фото

21:25 Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

Новина з фото

20:16Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек

Актуальное по теме

None 21 Март 19:36

Вкус весны: как сварить изысканный французский крем-суп из черемши — простой рецепт

None 21 Март 19:21

Кабмин сменил название “Укроборонпрома”: детали

None 21 Март 17:18

В Одессе стартовал благотворительный Пасхальный марафон

None 21 Март 19:17

Путин отреагировал угрозами на новости о поставках Украине снарядов с ураном

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB