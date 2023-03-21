Как создать картинку в Midjourney — простая инструкция

Этот сервис настолько прост, что им может "рисовать" любой пользователь смартфона, для этого даже не нужен компьютер или ноутбук

В последние годы с невероятной силой растет популярность искусственного интеллекта. Платформы на основе ИИ становятся более обученными и доступными практически каждому пользователю. Одной из таких является Midjourney — нейросеть, распознающая текст и создающая на его основе уникальные изображения.

Вы можете попробовать технологию, даже если далеки от графического дизайна и программирования, ведь это просто и бесплатно. Делимся простыми лайфхаками, как пользоваться Midjourney и создавать уникальные изображения.

Что такое Midjourney и как работает — подробно

Как уже было сказано выше, Midjourney — это нейросеть, создающая картинки по текстовому запросу. Большинство пользователей интернета знакомы с ее работами, вызывают бурное обсуждение, ведь ставят под угрозу работу дизайнеров.

Цифровую арт-платформу создал ученый Дэвид Хольц, работавший в исследовательском центре NASA и институте Макса Планка.

В настоящее время нейросеть входит в тройку самых популярных, несмотря на то, что она находится в фазе бета-тестирования. А недавно была обновлена до пятой версии, поэтому теперь еще лучше генерирует картинки и наконец-то научилась правильно рисовать пальцы.

Кроме того, разработчики повысили детализацию, скорость работы и уровень обработки лиц, улучшили понимание запросов, а также увеличили разрешение картинок в 2 раза — с 512×512 до 1024×1024 пикселей.

Как зарегистрироваться и работать в Midjourney

Чтобы начать пользоваться платформой, необходимо выполнить следующие простые шаги:

Вам необходимо посетить веб-сайт и нажать "Join the beta". Система автоматически опрокинет вас в Discord и пригласит присоединиться к каналу нейросети. Вам нужно будет предоставить основную информацию о себе, такую как ваше имя, год, месяц и день рождения, адрес электронной почты и пароль. После того как вы зарегистрируетесь, найдите время, чтобы познакомиться с интерфейсом платформы. Midjourney предлагает множество инструментов для рисования, таких как кисти, резинки и цветовые палитры. Следует узнать, как работают эти инструменты и как вы можете использовать их для создания своего искусства.

Как создать картинку в Midjourney

Заходите в любой чат newbies и вводите в поле сообщения /imagine prompt: или просто введите /(слэш) и выберите команду imagine из списка. Напишите в поле запрос на английском языке, нейросеть понимает его лучше всего. Настройте дополнительные параметры (–hd, –ar, –no, –s, –video), сразу прописывайте все важные детали. Используйте полезные сервисы для составления правильных запросов — редактор Prompt Helper или Promptomania. В Keyword reference можно просмотреть примеры успешных запросов. Подождите, пока система сгенерирует 4 варианта рисунка. Сначала во время обработки запроса вы можете видеть только цветные пятна, но изображения постепенно станут более четкими. После того как система сгенерировала 4 эскиза изображений, вы можете выбрать два действия — V (сделать еще варианты) или U (увеличить и детализировать, эта кнопка делает финальный вариант изображения). К примеру, если нажать V3, то система сделает еще 4 версии нижнего левого рисунка. Выберите один из них, чтобы сделать несколько вариаций или сразу детализировать как самостоятельное изображение. Когда вы получаете финальное изображение после нажатия U, с ним можно продолжить работать дальше, используя одну из кнопок — Make Variations позволяет делать еще 2 версии, Upscale повышает качество, Remaster делает изображение в другом стиле. Вращающиеся по кругу стрелки. Если вам не понравился ни один из вариантов предлагаемой серии рендеров, нажмите эту кнопку, и нейросеть сгенерирует новые изображения по этому запросу. Скачайте изображение в галерею сразу, потому что в одном чате с вами работает много других пользователей, и ваша работа уже через несколько минут "поедет" далеко вверх.

Важно: у вас есть 25 бесплатных действий, в которые входят генерирование картинок, создание вариантов и финальная обработка. Используйте их.

Базовая подписка стоит типа 10 дол. (можно сгенерировать 200 изображений в месяц), профессиональная — 30 дол. (относительно безлимитное количество изображений).

Дополнительное меню после увеличения разрешения

После апскейла выбранной картинки вы увидите дополнительное меню с новыми возможностями:

Make Variations — создание новой серии изображений на основе вашей картинки с повышенным разрешением;

Upscale to Max — максимальное улучшение качества картинки;

Light Upscale Redo — менее детализированный апскейлинг;

Web — ссылка на готовое изображение на сайте-галерее Midjourney;

Эмодзи — оценка своей работы или чужого изображения, доступного в чате на общем сервере нейросети.

Главное: чем более творческий и странный запрос вы создадите, тем оригинальнее и интереснее результат можете получить.

Что запрещено генерировать

Нельзя вводить запросы и отдельные слова, не соответствующие рейтингу PG13 — 13+. Под запретом все, что связано с алкоголем, наркотическими веществами, ругательствами, сексуальным подтекстом. Нарушение правил чревато ограничением действий до полной блокировки аккаунта в Midjourney.

Напомним, компания Runway вместе с группой исследователей из Университета Карнеги-Меллона создала алгоритм, с помощью которого можно "озвучивать" видеоролики, записанные без звука.

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