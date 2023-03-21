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Зможе кожен: як створити картинки в нейромережі Midjourney

21 березня 2023 18:31
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Як створити картинку в Midjourney — проста інструкція
Цей сервіс настільки простий, що ним може "малювати" будь-який користувач смартфона, для цього навіть не потрібен комп’ютер чи ноутбук
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Останні роки з неймовірною силою зростає популярність штучного інтелекту. Платформи на основі ШІ стають більш навченими та доступними практично для кожного користувача. Однією з таких є Midjourney — нейромережа, яка розпізнає текст і створює на його основі унікальні зображення.

Ви можете спробувати технологію, навіть якщо далекі від графічного дизайну та програмування, адже це просто та безкоштовно. Ділимося простими лайфхаками, як користуватися Midjourney та створювати унікальні зображення. 

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Що таке Midjourney та як працює — детально 

Як вже було сказано вище, Midjourney — це нейромережа, що створює картинки за текстовим запитом. Більшість користувачів інтернету знайомі з її роботами, вони викликають бурхливе обговорення, адже ставлять під загрозу роботу дизайнерів.

Цифрову арт-платформу створив вчений Девід Хольц, який працював у дослідному центрі NASA та інституті Макса Планка.

Нині нейромережа входить в трійку найпопулярніших, попри те, що знаходиться у фазі бета-тестування. А нещодавно була оновлена до п'ятої версії, тому тепер ще краще генерує картинки й нарешті навчилася правильно малювати пальці.

Крім того, розробники підвищили деталізацію, швидкість роботи та рівень опрацювання облич, поліпшили розуміння запитів, а також збільшили дозвіл картинок у 2 рази — з 512×512 до 1024×1024 пікселів.

Що таке Midjourney та як працює — детально

Як зареєструватися та працювати в Midjourney

Щоб почати користуватися платформою необхідно виконати наступні прості кроки: 

  1. Вам необхідно відвідати вебсайт та натиснути на "Join the beta". 
  2. Система автоматично перекине вас у Discord і запросить приєднатися до каналу нейромережі.
  3.  Вам потрібно буде надати основну інформацію про себе, таку як ваше ім'я, рік, місяць та день народження, адресу електронної пошти та пароль.
  4. Після того як ви зареєструєтеся, знайдіть час, щоб познайомитися з інтерфейсом платформи. 
  5. Midjourney пропонує безліч інструментів для малювання, таких як пензлі, гумки та палітри кольорів. Варто дізнатися, як працюють ці інструменти та як ви можете використовувати їх для створення свого мистецтва.

Як зареєструватися та працювати в Midjourney

Як створити картинку в Midjourney

  1. Заходьте у будь-який чат newbies і вводьте у полі повідомлення /imagine prompt: або просто введіть /(слеш) і виберіть команду imagine зі списку. 
  2. Напишіть у полі запит англійською мовою, нейромережа розуміє її найкраще.
  3. Налаштуйте додаткові параметри (–hd, –ar, –no, –s, –video), одразу прописуйте всі важливі деталі.
  4. Використовуйте корисні сервіси для складання правильних запитів — редактор Prompt Helper або Promptomania. У Keyword reference можна переглянути приклади успішних запитів.
  5. Зачекайте, доки система згенерує 4 варіанти малюнку. 
  6. Спочатку під час обробки вашого запиту ви можете бачити лише кольорові плями, але зображення поступово стануть чіткішими.
  7. Після того, як система згенерувала 4 ескізи зображень, ви можете вибрати дві дії — V (зробити ще варіанти) або U (збільшити та деталізувати, ця кнопка робить фінальний варіант зображення). Наприклад, якщо натиснути V3, то система зробить ще 4 версії нижнього лівого малюнка. Як створити картинки в Midjourney
  8. Оберіть один із них, щоб зробити ще декілька варіацій або одразу деталізувати як самостійне зображення. 
  9. Коли ви отримуєте фінальне зображення після натискання U, з ним можна продовжити працювати далі, використавши одну з кнопок — Make Variations дозволяє робити ще 2 версії, Upscale підвищує якість, Remaster робить зображення в іншому стилі. 
  10. Стрілки, що обертаються по колу. Якщо вам не сподобався жоден із варіантів запропонованої серії рендерів, натисніть на цю кнопку, і нейромережа згенерує нові зображення за цим запитом.
  11. Скачайте зображення в галерею одразу, бо в одному чаті з вами працює багато інших користувачів, і ваша робота вже за кілька хвилин "поїде" далеко вгору. 

Важливо: ви маєте 25 безкоштовних дій, у які входять генерування картинок, створення варіантів та фінальна обробка. Використовуйте їх. 

Базова підписка коштує типу 10 дол. (можна згенерувати 200 зображень на місяць), професійна — 30 дол. (відносно безлімітна кількість зображень).

Додаткове меню після збільшення роздільної здатності

Після апскейлу вибраної картинки ви побачите додаткове меню з новими можливостями:

  • Make Variations — створення нової серії зображень на основі вашої картинки з підвищеною роздільною здатністю;
  • Upscale to Max — максимальне покращення якості картинки;
  • Light Upscale Redo — менш деталізований апскейлінг;
  • Web — посилання на готове зображення на сайті-галереї Midjourney;
  • Емодзі — оцінка своєї роботи або чужого зображення, доступного в чаті на загальному сервері нейромережі.

Головне: чим більш творчий і дивний запит ви створите, тим більш оригінальний і цікавий результат можете отримати. 

Як створити картинки в Midjourney

Що заборонено генерувати

Не можна вводити запити та окремі слова, які не відповідають рейтингу PG13 – 13+. Під забороною все, що пов'язане з алкоголем, наркотичними речовинами, лайками, сексуальним підтекстом. Порушення правил загрожує обмеженням дій до повного блокування облікового запису в Midjourney.

Нагадаємо, компанія Runway разом із групою дослідників з Університету Карнегі-Меллона створила алгоритм, за допомогою якого можна "озвучувати" відеоролики, які були записані без звуку.

Також ми писали, як ChatGPT може полегшити ваше життя. Чатбот може стати корисним інструментом як для роботи та навчання, так і в повсякденному житті. 

Раніше ми розповідали, про 20 професій, які GPT-4 збирається "вкрасти" у людей у найближчому майбутньому. 

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