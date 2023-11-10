Звездопад Леониды в ноябре 2023 — когда и где смотреть украинцам

Человек наблюдает за метеоритным потоком в ночном небе. Фото: Rahul Bhosale

В последний месяц осени любителей космоса ждет невероятное явление, за которым можно будет наблюдать в ночном небе невооруженным глазом — знаменитый метеоритный поток Леониды. Это событие часто называют звездопадом или звездным дождем, однако на самом деле оно не имеет ничего общего со звездами. Когда Земля проходит через метеорный поток, его частицы размером с песчинку загораются в атмосфере и он становится видимым в виде метеорного дождя.

Рассказываем, что такое Леониды, когда и где за ними смогут наблюдать украинцы.

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Как пишет издание Space.com, метеорный поток Леониды — явление, которое можно видеть ежегодно в ноябре. Именно в этот период комета Темпел-Туттл приближается к Солнцу, утрачивая часть своего материала и образуя кометные остатки в виде пылевого щебня.

Когда Земля пересекает поток пыли, кометные частицы врезаются в верхние слои атмосферы. Это и влечет за собой видимые метеориты или "звездопад". Когда метеориты входят в атмосферу, они нагреваются от трения с воздухом и светятся. Они, как правило, имеют размер песчинки или горошины, потому полностью сгорают, прежде чем поразить земную поверхность.

По данным NASA, Леониды считаются одними из самых быстрых метеоров, они мчатся по небу со скоростью 71 км/сек.

Кстати, Леониды получили свое название от латинского названия созвездия Льва, в котором расположен радиант метеорного потока (воображаемая точка на небесной сфере, в которой пересекаются обратные удлинения траекторий метеоров).

Метеоритный поток Леониды. Фото: Vito Technology, Inc.

Как и где посмотреть на метеоритный дождь

Звездопад будет виден даже из окна городской квартиры, но лучше всего наблюдать за ним на открытой местности, чуть дальше от света города. Не обязательно ехать за сотню км от населенных пунктов, достаточно просто уехать за город или на дачу, прихватив плед и чай в термосе.

Для просмотра метеорного потока не требуется ни специальное оборудование, ни много навыков. Все, что вам действительно нужно, — это ясное небо, много терпения.

Советы ученых для эффективного созерцания зрелища:

найдите уединенное место просмотра, подальше от городских огней;

чтобы привыкнуть к темноте, глазам может потребоваться от 15 до 20 минут;

одевайтесь по погоде и убедитесь, что вам комфортно, особенно если вы планируете долгое время оставаться на улице;

возьмите с собой одеяло и стульчик, чтобы удобно было ожидать космическое зрелище.

Метеоритный поток в ночном небе. Фото: Daniel Pludowski/EyeEm/Getty Images

Когда можно увидеть метеорный поток Леониды

В общем, за метеоритным потоком Леониды можно наблюдать в течение всего ноября. По данным EarthSky.org, ливень достигает своего пика в ночь на 17 ноября до рассвета 18 ноября. В этот период метеоритных песчинок, входящих в атмосферу Земли, будет больше всего.

Также хорошим временем для наблюдения будет 20 ноября, когда Луна будет находиться в первой четверти и будет едва заметной.

Напомним, ранее сообщалось, когда в ноябре на ночном небе можно будет наблюдать противостояние планет Урана и Юпитера.

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