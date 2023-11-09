Американські науковці виявили 8 планет, на яких можливе життя

Космос. Ілюстративне фото: LaRepubblica

Науковці з Корнелльського університету Нью-Йорку за допомогою телескопу TESS оголосили про відкриття ще 8 планет, що належать до суперземель. Згідно з аналізами, на них може бути вуглекислий газ, вода та метан.

Про це повідомляє американське наукове видання Universe Today.

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Рендер орбітального телескопу TESS. Джерело: Aviation Explorer

За допомогою телескопу за цей час вченим вдалося підтвердити існування 400 планет, ще майже 6000 об'єктів перебувають як кандидати на статус екзопланети.

Серед списку вчені виявили вісім планет, схожих із Землею за розміром. Всі вони належать до класу суперземель — тобто, їх розмір трохи більший, а маса може перевищувати земну в кілька разів.

Згідно з таблицею, можна побачити, що є планети, які в 4 рази перевищують масу Землі, а діаметр у 1,8 раза більший.

Список нових планет. Джерело: Universe Today

Окремо виділено шість планет, які варто було б вивчити докладніше, оскільки вони мають важливі характеристики. Це так звані "наріжні" планети, на яких цілком може бути придатне для людей життя.

Наразі вчені створили моделі атмосфер цих 8 планет на основі тих даних, які вже вдалося з'ясувати. Аналізи вказують, що на цих планетах є вуглекислий газ, вода і метан. Метан може свідчити про можливість життя на поверхні цих планет.

Науковці кажуть: у наступному році планується повернення на Землю телескопу Вебб для його тримісячної модернізації щодо встановлення нових приладів. Це необхідно для детальнішого вивчення атмосфер цих планет.

Нагадаємо, що раніше вчені знайшли сліди стародавньої планети, яка могла утворити Місяць. Водночас дослідники з NASA відкрили нову планету, яка за розмірами схожа на Сатурн.