Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Американські науковці виявили 8 планет, на яких можливе життя arrow

Американські науковці виявили 8 планет, на яких можливе життя

9 листопада 2023 23:19
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Американські науковці виявили 8 планет, на яких можливе життя
Космос. Ілюстративне фото: LaRepubblica
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Науковці з Корнелльського університету Нью-Йорку за допомогою телескопу TESS оголосили про відкриття ще 8 планет, що належать до суперземель. Згідно з аналізами, на них може бути вуглекислий газ, вода та метан.

Про це повідомляє американське наукове видання Universe Today.

Читайте також:

Позаземне життя

Рендер орбітального телескопу TESS. Джерело: Aviation Explorer

За допомогою телескопу за цей час вченим вдалося підтвердити існування 400 планет, ще майже 6000 об'єктів перебувають як кандидати на статус екзопланети.

Серед списку вчені виявили вісім планет, схожих із Землею за розміром. Всі вони належать до класу суперземель — тобто, їх розмір трохи більший, а маса може перевищувати земну в кілька разів.

Згідно з таблицею, можна побачити, що є планети, які в 4 рази перевищують масу Землі, а діаметр у 1,8 раза більший.

Список нових планет. Джерело: Universe Today

Окремо виділено шість планет, які варто було б вивчити докладніше, оскільки вони мають важливі характеристики. Це так звані "наріжні" планети, на яких цілком може бути придатне для людей життя.

Наразі вчені створили моделі атмосфер цих 8 планет на основі тих даних, які вже вдалося з'ясувати. Аналізи вказують, що на цих планетах є вуглекислий газ, вода і метан. Метан може свідчити про можливість життя на поверхні цих планет.

Науковці кажуть: у наступному році планується повернення на Землю телескопу Вебб для його тримісячної модернізації щодо встановлення нових приладів. Це необхідно для детальнішого вивчення атмосфер цих планет.

Нагадаємо, що раніше вчені знайшли сліди стародавньої планети, яка могла утворити Місяць. Водночас дослідники з  NASA відкрили нову планету, яка за розмірами схожа на Сатурн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі