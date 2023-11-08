Вчені виявили на Венері кисень — чи може планета бути придатною для життя

Денна сторона планети Венера. Фото: JAXA/ISAS/Akatsuki Project Team

Не одне десятиліття вчені детально вивчають планети Сонячної системи, щоб зрозуміти, яким чином вони сформувалися, як вони еволюціонували, чому вони такі різні та які з них можуть бути придатними до життя. Зокрема астрономів цікавить Венера, яку вони називають злим близнюком Землі. Нещодавно в атмосфері цієї другої від Сонця планети виявили кисень.

Як демонструє дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, цей важливий для життя показник був знайдений на денній стороні Венери, освітленій сонячним світлом, пише ScienceAlert.

Читайте також:

Кисень на Венері — що наразі відомо

Зазначається, що вивчити атмосферу найближчої до Землі планети допомогли дані, зібрані Стратосферною обсерваторією інфрачервоної астрономії (SOFIA), яка являє собою телескоп, розміщений на борту літака "Боїнг 747", що літає дуже високо в атмосфері Землі.

Варто зауважити, що дослідники вже раніше виявили атомарний кисень в атмосфері на нічному боці Венери, яка не освітлюється певний період сонячним світлом. Проте, тепер вдалося підтвердити, що він є й на денній стороні, освітленій Сонцем на висоті приблизно 100 км над поверхнею планети. Він розташований між двома потоками циркуляції атмосфери на висоті 120 і 70 км.

Здавалося б така дрібничка, проте, вона допомогла науковцям отримали нове уявлення про процеси, що відбуваються в атмосфері "земної сусідки".

Тепер учені хочуть використовувати отримані дані для вивчення цієї перехідної частини атмосфери планети. Автори дослідження кажуть, що отримана інформація допоможе зрозуміти, чому атмосфери Землі та Венери такі різні.

Карта розташування, температури та густини атомарного кисню на Венері. Фото: Hübers et al., Nat. Commun., 2023

Чим відрізняється атомарний кисень від того, що існує на нашій планеті?

Атомарний кисень відрізняється від того, яким дихають люди та інші живі істоти на Землі. Так, придатний для дихання кисень складається з двох атомів, тобто О2, які пов'язані між собою.

Водночас атомарний кисень складається лише з одного атома й довго не зберігається в такому вигляді, оскільки вступає в хімічну реакцію з атомами інших елементів.

Цікаво, що атомарний кисень існує й у верхніх шарах атмосфери Землі, він утворюється в результаті розщеплення О2 частинками сонячного світла. Щось схоже відбувається і в атмосфері Венери. Але тут атомарний кисень з'являється внаслідок розщеплення вуглекислого газу, тобто CO2, як результат виникає також окис вуглецю, тобто СО.

За словами вчених, коли з денного боку Венери атомарний кисень переміщується на нічний бік, то відбувається його рекомбінація у вуглекислий газ. Цей процес призводить до того, що нічний бік Венери починає світитися.

Друга планета Сонячної системи Венера. Зображення: IGN

Нові відкриття — що планують науковці

На сьогодні про Венеру відомо надто мало, а тому вчені продовжать її вивчати.

З одного боку, Венера схожа за масою та розміром на Землю, але з іншого, сильно відрізняється. Венера має токсичну атмосферу, яка в основному складається з вуглекислого газу, завдяки чому температура на поверхні планети сягає 480 градусів за Цельсієм.

Крім того, циркуляція атмосфери на Венері відбувається надзвичайно швидко. Швидкість вітру під верхніми хмарами планети сягає 700 км/год, тоді як на Землі найвищою зареєстрованою швидкістю вітру був порив урагану 407 км/ год. Крім того, нормальним явищем для Венери є кислотні дощі.

"Ми не знаємо, чому Венера і Земля виявилися настільки різними одна від одної, але вивчення нашого сусіда може допомогти нам це зрозуміти. Чи колись Венера йшла тим же шляхом, що й Земля, і десь неправильно повернула? Або це був злий близнюк із самого початку?", — кажуть науковці.

Одним зі способів з'ясувати — вивчати атмосферу Венери, і зокрема спостерігати за киснем на цій планеті.

Раніше ми розповідали, що вченим вдалося розгадати ще одну таємницю Марсу, спостерігаючи за хмарами.

Нагадаємо ми писали, що на Урані знайшли ключ до пошуку позаземного життя.

Також ми публікували нове дослідження вчених, у якому стверджується, що на карликовій планеті Церера можуть існувати живі організми.