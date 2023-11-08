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У NASA відкрили нову планету, яка схожа на Сатурн

8 листопада 2023 21:21
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Вчені відкрили нову планету, схожу на Сатурн — що про неї відомо
Зовнішній вигляд планети Сатурн у космосі. Фото: Pinterest
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дослідники за допомогою супутника NASA TESS знайшли нову величезну екзопланету, яку вони назвали TOI-5344 b. За словами вчених, унікальністю цієї нової планети є те, що вона за розміром і масою схожа на планету Сатурн.

Про це повідомляє Phys.org.

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Відкриття нової планети

Науковці помітили транзитний сигнал на кривій блиску TOI-5344 карлика М, який розташований на відстані приблизно у 444 світлових років від нашої планети. Вчені дослідили цю екзопланету і поділилися детальною інформацією щодо неї.

По-перше, ця нова планета майже у десять разів більша і у 135 разів масивніша за нашу планету. Температура на цій екзопланеті становить приблизно 679 Кельвінів, або 405.85°C. У результаті вивчення даних про планету вчені з’ясували, що вона схожа на Сатурн.

Сатурн
Планета Сатурн у космічному просторі. Фото: Freepik

Якщо казати про батьківську зірку TOI-5344, то за радіусом вона становить приблизно 0.56 сонячного радіуса, а за масою — 0.59 сонячної. Що стосується її віку, то вчені оцінюють його у 7.1 мільярд років. Ефективна температура нової екзопланети становить 3 496.85 °C.

Нова екзопланета — висновок

Дослідники сподіваються, що у майбутньому їм вдасться відкрити екзопланети, які схожі на TOI-5344. Завдяки цим відкриттям науковці зможуть краще зрозуміти характеристики зірок, а саме — їхнє виникнення і розвиток. 

"Хоча GEMS рідкісні, широке вивчення TESS призвело до кількох нових відкриттів. Сподіваємося, що з поступовим збільшенням розміру вибірки, природу утворення GEMS буде розкрито", — стверджують науковці.

Що відомо про супутник TESS

Супутник американської компанії NASA TESS – це космічний телескоп, який призначений для відкриття екзопланет транзитним способом. Запущений цей телескоп був у 2018 році і продовжить проводити дослідження, які допоможуть вченим детальніше вивчити відкриті та ще невідомі екзопланети на орбітах навколо яскравих зірок.

Космический телескоп NASA TESS
Космічний телескоп NASA TESS. Фото: NASA

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники компанії NASA відкрили нову систему із сімома планетами. 

Раніше ми розповідали про те, що вчені з NASA планують надрукувати будинки на поверхні Місяцю у 3D-форматі. 

Також ми повідомляли про те, що у NASA знайшли залишки унікальної річки на Марсі. 

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