Вчені відкрили нову планету, схожу на Сатурн — що про неї відомо

У NASA відкрили нову планету, яка схожа на Сатурн
Дослідники за допомогою супутника NASA TESS знайшли нову величезну екзопланету, яку вони назвали TOI-5344 b. За словами вчених, унікальністю цієї нової планети є те, що вона за розміром і масою схожа на планету Сатурн.
Про це повідомляє Phys.org.
Відкриття нової планети
Науковці помітили транзитний сигнал на кривій блиску TOI-5344 карлика М, який розташований на відстані приблизно у 444 світлових років від нашої планети. Вчені дослідили цю екзопланету і поділилися детальною інформацією щодо неї.
По-перше, ця нова планета майже у десять разів більша і у 135 разів масивніша за нашу планету. Температура на цій екзопланеті становить приблизно 679 Кельвінів, або 405.85°C. У результаті вивчення даних про планету вчені з’ясували, що вона схожа на Сатурн.
Якщо казати про батьківську зірку TOI-5344, то за радіусом вона становить приблизно 0.56 сонячного радіуса, а за масою — 0.59 сонячної. Що стосується її віку, то вчені оцінюють його у 7.1 мільярд років. Ефективна температура нової екзопланети становить 3 496.85 °C.
Нова екзопланета — висновок
Дослідники сподіваються, що у майбутньому їм вдасться відкрити екзопланети, які схожі на TOI-5344. Завдяки цим відкриттям науковці зможуть краще зрозуміти характеристики зірок, а саме — їхнє виникнення і розвиток.
"Хоча GEMS рідкісні, широке вивчення TESS призвело до кількох нових відкриттів. Сподіваємося, що з поступовим збільшенням розміру вибірки, природу утворення GEMS буде розкрито", — стверджують науковці.
Що відомо про супутник TESS
Супутник американської компанії NASA TESS – це космічний телескоп, який призначений для відкриття екзопланет транзитним способом. Запущений цей телескоп був у 2018 році і продовжить проводити дослідження, які допоможуть вченим детальніше вивчити відкриті та ще невідомі екзопланети на орбітах навколо яскравих зірок.
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