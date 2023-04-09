Ученые обнаружили странную звезду в космосе: что-то "неизвестное" и "потустороннее"

Химический состав звезды необычен по сравнению с другими звездами. Фото: google.com

Астрономы сообщили о возможном открытии удивительной звезды в космосе. Она имеет особый химический состав, подобный звездам, известным как Ap-звезды.

Об этом сообщает NNews.

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Команда исследователей проанализировала спектр света, излучаемого звездой, расположенной в галактике Млечный Путь. Ученые обнаружили, что ее химический состав был необычен по сравнению с другими звездами подобного возраста и расположения.

В частности, исследователи отметили значительный избыток определенных элементов в атмосфере звезды, включая европий, хром и марганец. Такой необычный состав может быть признаком того, что заря претерпела какие-то необычные процессы во время своего формирования или эволюции.

Заря. Фото: google.com

Образовавшаяся Ар-звезда или что-то потустороннее

Хотя исследователи считают, что наиболее вероятным объяснением удивительного химического состава является то, что звезда является Ap-звездой, они не могут исключить возможность того, что это может быть совсем другое. Одна из гипотез состоит в том, что звезда может быть новым небесным телом, до сих пор не изученным.

Например, "неизвестная" может быть странной звездой, что было бы беспрецедентным открытием, которое дало бы новые знания о природе материи и самой Вселенной.

Заря. Фото: google.com

Что такое странные звезды

Странные звезды – это небесные тела, состоящие из плотной и экзотической формы материи, которую называют странной кварковой материей, которая в свою очередь состоит из субатомных частиц, известных как кварки.

Последующие исследования и наблюдения, несомненно, прольют больше света на этот небесный объект и его свойства. А пока у исследователей недостаточно информации, поэтому они не спешат с выводами.

Напомним, что ученые недавно обнаружили сверхмассивную черную дыру, путешествующую по космосу со свитой новорожденных звезд по длине 200 тыс. световых лет. Исследователи отмечают, что еще не видели подобного явления и обнаружили случайно.