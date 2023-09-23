Украинцы "хакнули" российскую базу с информацией об авиаперелетах

Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Украинские хакеры взломали базу данных российской компании "Сирена-Тревел". В ней хранятся данные о пассажирах авиакомпаний и их страховках.

Об этом сообщает KibOrg.

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За взломом стоит группировка Muppets, которая связана с KibOrg.

Хакеры рассказали, что в двух полученных базах содержится почти 3,5 млрд записей о номерах телефонов пассажиров и 664,6 млн записей с личными данными пассажиров, номерами рейсов, маршрутами, тарифами, данными о стоимости билетов и тому подобное. Данные охватывают период с 2007 по 2023 год.

Взломанная российская база. Фото: t.me/kiborgnews

В опубликованной базе можно найти данные о перелетах бывшей главы МИД Австрии и экс-члена совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль, которая переехала в Россию летом 2023 года.

Взломанный российский сайт. Фото:t.me/kiborgnews

На слив обратил внимание также участник команды Алексея Навального Георгий Албуров. Он отметил, что смог удостовериться в достоверности базы, сверив данные о недавнем перелете близкой к российскому диктатору Владимиру Путину гимнастки и главы "Национальной медиагруппы" Алины Кабаевой из Минска в Москву.

Пост Албурова. Фото: скриншот

Пост KibOrg. Фото: скриншот

Напомним, украинские хакеры оригинально поздравили украинцев с Днем Независимости Украины. 24 августа они получили и обнародовали доступ к данным Главного центра спецсвязи РФ.

Также мы писали, что хакеры взломали сайт Московского городского бюро технической инвентаризации. Они заявили, что все данные передали Силам обороны Украины.

Добавим, украинские хакеры KibOrg сломали закрытую конференцию коллаборантов. Они обсуждали кражи украинских детей и депортацию в Россию.