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А вы в списке? GPT-4 назвал ТОП 20 профессий, которые отнимет у людей

17 марта 2023 15:36
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Какие профессии заменит искусственный интеллект — GPT-4 назвал ТОП 20
В список вошли одни из самых популярных профессий
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Чат-боты, построенные на основе моделей глубокого обучения, становятся все популярнее. Их используют в разных сферах, включая образование, медицину, торговлю и многое другое. Одним из самых известных и популярных является ChatGPT, который может ответить на различные вопросы и предоставить полезную информацию. С момента его выхода активно обсуждалась тема, когда искусственный интеллект заменит людей.

Журналист и автор рассылки о ИИ The Rundown AI Роуэн Чунг в Twitter опубликовал список профессий, которые "отберет" у людей ChatGPT, а именно его обновленная версия GPT-4.

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Что известно о GPT-4

Компания OpenAI уже официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4. Он способен воспринимать информацию не только текстом, но и визуально.

В своей презентации OpenAI скромно заявляет о достижениях новой модели, акцентируя внимание на стабильности, безопасности и прогнозируемости. В компании отмечают, что исправили ошибки, обнаруженные при использовании GPT-3.5.

Новый GPT-4 способен принимать изображения в качестве входных данных. Он может генерировать, редактировать и выполнять пользовательские творческие и технические письменные задачи: создавать песни, писать сценарии, изучать стиль письма пользователя.

GPT-4 способен обрабатывать более 25 тысяч слов, что позволяет использовать его для создания длинных текстов, развернутых разговоров, а также для поиска и анализа документов.

Однако пока GPT-4 будет доступен только пользователям платной версии чат-бота, стоимость которой составляет $20 в месяц.

Также новый чат-бот уже встроен в Bing — поисковую платформу компании Microsoft.

Что известно о GPT-4

Какие профессии GPT-4 планирует отобрать у людей — список 

"20 профессий, которые заменит GPT-4, по мнению самого GPT-4", — отметил журналист.

Чунг в запросе к чату попросил создать таблицу, в которой ИИ должно указать название профессии и черты человека, которые GPT-4 заменит для выполнения рабочих обязанностей.

Список выглядит следующим образом:

  1. 1 Клерк (ввод данных) — скорость и точность.

  2. Представители службы поддержки клиентов — коммуникация и эмпатия.

  3. Корректор — внимание к деталям.

  4. Помощник юриста — исследование и организация.

  5. Бухгалтер — математические навыки.

  6. Переводчик — знание языка.

  7. Копирайтер — творчество и написание текста.

  8. Маркетинговые исследования — аналитические навыки, аналитика маркетинговых исследований.

  9. Менеджер социальных медиасоздание и управление.

  10. Планировщик встреч — управление временем.

  11. Телемаркетолог — убеждение и коммуникация.

  12. Виртуальный помощник — многозадачность и организация.

  13. Транскрипционист — навыки аудирования и набора текста.

  14. Репортер новостей — проверка фактов и написания.

  15. Турагент — планирование и координация.

  16. Репетитор — знание и обучение.

  17. Аналитик технической поддержки — поиск и решение проблем.

  18. Электронный маркетолог — написание и таргетирование электронной почты.

  19. Модератор контента — критическое мышление и суждение.

  20. Рекрутер — собеседование и оценка.

Какие профессии GPT-4 планирует отобрать у людей

Стоит отметить, что в комментариях к посту многие пользователи согласились со списком искусственного интеллекта.

Однако некоторые пункты вызывали скептицизм, в частности, менеджер соцсетей. В комментариях пишут, что ИИ не может создавать контент без четкой задачи. Также многие выразили сомнение, что машина справится с работой новостного репортера. Ведь для этой профессии нужно видеть, понимать и хорошо описывать окружающие события.

Другие люди отмечают, что "выживут" только профессии, которые будут требовать максимальной точности и от которых будет зависеть жизнь человека.

Пользователи подытожили, что последними, кого лишат работы, будут строители.

Напомним, мы писали, как ChatGPT может облегчить вашу жизнь. Чат-бот может стать полезным инструментом как для работы, так и в повседневной жизни.

Ранее Новини.LIVE опробовали сверхпопулярный чатбот, спросив какой, по его мнению, список 100 лучших книг во всем мире. Что ответил ChatGPT?

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