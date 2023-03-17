Какие профессии заменит искусственный интеллект — GPT-4 назвал ТОП 20

В список вошли одни из самых популярных профессий

Чат-боты, построенные на основе моделей глубокого обучения, становятся все популярнее. Их используют в разных сферах, включая образование, медицину, торговлю и многое другое. Одним из самых известных и популярных является ChatGPT, который может ответить на различные вопросы и предоставить полезную информацию. С момента его выхода активно обсуждалась тема, когда искусственный интеллект заменит людей.

Журналист и автор рассылки о ИИ The Rundown AI Роуэн Чунг в Twitter опубликовал список профессий, которые "отберет" у людей ChatGPT, а именно его обновленная версия GPT-4.

Что известно о GPT-4

Компания OpenAI уже официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4. Он способен воспринимать информацию не только текстом, но и визуально.

В своей презентации OpenAI скромно заявляет о достижениях новой модели, акцентируя внимание на стабильности, безопасности и прогнозируемости. В компании отмечают, что исправили ошибки, обнаруженные при использовании GPT-3.5.

Новый GPT-4 способен принимать изображения в качестве входных данных. Он может генерировать, редактировать и выполнять пользовательские творческие и технические письменные задачи: создавать песни, писать сценарии, изучать стиль письма пользователя.

GPT-4 способен обрабатывать более 25 тысяч слов, что позволяет использовать его для создания длинных текстов, развернутых разговоров, а также для поиска и анализа документов.

Однако пока GPT-4 будет доступен только пользователям платной версии чат-бота, стоимость которой составляет $20 в месяц.

Также новый чат-бот уже встроен в Bing — поисковую платформу компании Microsoft.

Какие профессии GPT-4 планирует отобрать у людей — список

"20 профессий, которые заменит GPT-4, по мнению самого GPT-4", — отметил журналист.

Чунг в запросе к чату попросил создать таблицу, в которой ИИ должно указать название профессии и черты человека, которые GPT-4 заменит для выполнения рабочих обязанностей.

Список выглядит следующим образом:

1 Клерк (ввод данных) — скорость и точность. Представители службы поддержки клиентов — коммуникация и эмпатия. Корректор — внимание к деталям. Помощник юриста — исследование и организация. Бухгалтер — математические навыки. Переводчик — знание языка. Копирайтер — творчество и написание текста. Маркетинговые исследования — аналитические навыки, аналитика маркетинговых исследований. Менеджер социальных медиа — создание и управление. Планировщик встреч — управление временем. Телемаркетолог — убеждение и коммуникация. Виртуальный помощник — многозадачность и организация. Транскрипционист — навыки аудирования и набора текста. Репортер новостей — проверка фактов и написания. Турагент — планирование и координация. Репетитор — знание и обучение. Аналитик технической поддержки — поиск и решение проблем. Электронный маркетолог — написание и таргетирование электронной почты. Модератор контента — критическое мышление и суждение. Рекрутер — собеседование и оценка.

Стоит отметить, что в комментариях к посту многие пользователи согласились со списком искусственного интеллекта.

Однако некоторые пункты вызывали скептицизм, в частности, менеджер соцсетей. В комментариях пишут, что ИИ не может создавать контент без четкой задачи. Также многие выразили сомнение, что машина справится с работой новостного репортера. Ведь для этой профессии нужно видеть, понимать и хорошо описывать окружающие события.

Другие люди отмечают, что "выживут" только профессии, которые будут требовать максимальной точности и от которых будет зависеть жизнь человека.

Пользователи подытожили, что последними, кого лишат работы, будут строители.

Напомним, мы писали, как ChatGPT может облегчить вашу жизнь. Чат-бот может стать полезным инструментом как для работы, так и в повседневной жизни.

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