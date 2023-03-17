Какие профессии заменит искусственный интеллект — GPT-4 назвал ТОП 20

А вы в списке? GPT-4 назвал ТОП 20 профессий, которые отнимет у людей
Чат-боты, построенные на основе моделей глубокого обучения, становятся все популярнее. Их используют в разных сферах, включая образование, медицину, торговлю и многое другое. Одним из самых известных и популярных является ChatGPT, который может ответить на различные вопросы и предоставить полезную информацию. С момента его выхода активно обсуждалась тема, когда искусственный интеллект заменит людей.
Журналист и автор рассылки о ИИ The Rundown AI Роуэн Чунг в Twitter опубликовал список профессий, которые "отберет" у людей ChatGPT, а именно его обновленная версия GPT-4.
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Что известно о GPT-4
Компания OpenAI уже официально представила свою новую языковую модель искусственного интеллекта GPT-4. Он способен воспринимать информацию не только текстом, но и визуально.
В своей презентации OpenAI скромно заявляет о достижениях новой модели, акцентируя внимание на стабильности, безопасности и прогнозируемости. В компании отмечают, что исправили ошибки, обнаруженные при использовании GPT-3.5.
Новый GPT-4 способен принимать изображения в качестве входных данных. Он может генерировать, редактировать и выполнять пользовательские творческие и технические письменные задачи: создавать песни, писать сценарии, изучать стиль письма пользователя.
GPT-4 способен обрабатывать более 25 тысяч слов, что позволяет использовать его для создания длинных текстов, развернутых разговоров, а также для поиска и анализа документов.
Однако пока GPT-4 будет доступен только пользователям платной версии чат-бота, стоимость которой составляет $20 в месяц.
Также новый чат-бот уже встроен в Bing — поисковую платформу компании Microsoft.
Какие профессии GPT-4 планирует отобрать у людей — список
"20 профессий, которые заменит GPT-4, по мнению самого GPT-4", — отметил журналист.
Чунг в запросе к чату попросил создать таблицу, в которой ИИ должно указать название профессии и черты человека, которые GPT-4 заменит для выполнения рабочих обязанностей.
Список выглядит следующим образом:
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1 Клерк (ввод данных) — скорость и точность.
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Представители службы поддержки клиентов — коммуникация и эмпатия.
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Корректор — внимание к деталям.
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Помощник юриста — исследование и организация.
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Бухгалтер — математические навыки.
-
Переводчик — знание языка.
-
Копирайтер — творчество и написание текста.
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Маркетинговые исследования — аналитические навыки, аналитика маркетинговых исследований.
-
Менеджер социальных медиа — создание и управление.
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Планировщик встреч — управление временем.
-
Телемаркетолог — убеждение и коммуникация.
-
Виртуальный помощник — многозадачность и организация.
-
Транскрипционист — навыки аудирования и набора текста.
-
Репортер новостей — проверка фактов и написания.
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Турагент — планирование и координация.
-
Репетитор — знание и обучение.
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Аналитик технической поддержки — поиск и решение проблем.
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Электронный маркетолог — написание и таргетирование электронной почты.
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Модератор контента — критическое мышление и суждение.
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Рекрутер — собеседование и оценка.
Стоит отметить, что в комментариях к посту многие пользователи согласились со списком искусственного интеллекта.
Однако некоторые пункты вызывали скептицизм, в частности, менеджер соцсетей. В комментариях пишут, что ИИ не может создавать контент без четкой задачи. Также многие выразили сомнение, что машина справится с работой новостного репортера. Ведь для этой профессии нужно видеть, понимать и хорошо описывать окружающие события.
Другие люди отмечают, что "выживут" только профессии, которые будут требовать максимальной точности и от которых будет зависеть жизнь человека.
Пользователи подытожили, что последними, кого лишат работы, будут строители.
Напомним, мы писали, как ChatGPT может облегчить вашу жизнь. Чат-бот может стать полезным инструментом как для работы, так и в повседневной жизни.
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