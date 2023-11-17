Apple хоче покращити обмін повідомленнями між iPhone та Android

Смартфон від Apple. Фото: Pexels

Компанія Apple хоче прийняти стандарт обміну текстовими повідомленнями, який забезпечить більш плавний обмін між iPhone і пристроями Android. Це давно є предметом суперечок з конкурентом Google.

Про це повідомляє The Guardian.

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Обмін повідомлення між iPhone та Android

Протягом багатьох років Apple відмовлялася забезпечувати сумісність своїх продуктів з пристроями, які розробила не вона, про що свідчить динаміка зеленого фону, який є візитною карткою чатів між iPhone та Android.

Фоновий режим, швидше за все, залишиться, але використання Apple розширених комунікаційних послуг (RCS) з 2024 року може уможливити читання квитанцій між двома операційними системами, а також інші функції. iMessage залишатиметься для iPhone та інших пристроїв Apple.

"Пізніше наступного року ми додамо підтримку універсального профілю RCS Universal Profile, стандарту, який наразі публікується Асоціацією GSM. Ми вважаємо, що RCS Universal Profile забезпечить кращу функціональну сумісність у порівнянні з SMS або MMS", — йдеться в заяві Apple.

Apple протягом багатьох років відмовлялася від вибору стандарту RCS, навіть коли Google з Alphabet та інші чинили тиск на виробника iPhone, щоб той запровадив цю технологію.

Лише минулого року репортер, чия мати користується Android, запитав виконавчого директора Apple Тіма Кука, чи не збирається компанія покращити обмін повідомленнями між ними.

"Купіть своїй мамі iPhone. Я не бачу, щоб наші користувачі просили нас докладати багато зусиль для впровадження RCS", — відповів він.

За допомогою RCS, який вважається галузевим стандартом для обміну повідомленнями, користувачі можуть надсилати та отримувати високоякісні фотографії та відео, спілкуватися через Wi-Fi або стільниковий зв'язок, а також знати, коли повідомлення було прочитано.

У відповідь на заяву Apple компанія Google заявила, що рада бачити, що виробник iPhone зробив свій перший крок, приєднавшись до RCS.

Нагадаємо, у лінійці iPhone 14 на зміну звичному "чубчику" прийшов динамічний виріз технології Dynamic Island. Але, схоже, тепер розробники хочуть здивувати черговим оновленням.

Також ми писали, що за даними інсайдерів, на початку 2024 року Apple презентує новий бюджетний iPhone SE 4. Витоки свідчать про те, що смартфон отримає низку флагманських функцій на рівні iPhone 15 Plus.