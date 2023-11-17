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Apple хочет улучшить обмен сообщениями между iPhone и Android

17 ноября 2023 08:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Apple хочет улучшить обмен сообщениями между iPhone и Android
Смартфон от Apple. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Компания Apple хочет принять стандарт обмена текстовыми сообщениями, который обеспечит более плавный обмен между iPhone и устройствами Android. Это давно предмет споров с конкурентом Google.

Об этом сообщает The Guardian.

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Обмен сообщения между iPhone и Android

В течение многих лет Apple отказывалась обеспечивать совместимость своих продуктов с устройствами, которые разработала не она, о чем свидетельствует динамика зеленого фона, являющегося визитной карточкой чатов между iPhone и Android.

Фоновый режим, скорее всего, останется, но использование Apple расширенных коммуникационных услуг (RCS) с 2024 года может привести к чтению квитанций между двумя операционными системами, а также другим функциям. iMessage будет оставаться для iPhone и других устройств Apple.

"Позже в следующем году мы добавим поддержку универсального профиля RCS Universal Profile, стандарта, который сейчас публикуется Ассоциацией GSM. Мы считаем, что RCS Universal Profile обеспечит лучшую функциональную совместимость по сравнению с SMS или MMS", — говорится в заявлении Apple.

Apple в течение многих лет отказывалась от выбора стандарта RCS, даже когда Google из Alphabet и другие оказывали давление на производителя iPhone, чтобы тот ввел эту технологию.

Только в прошлом году репортер, чья мать пользуется Android, спросил исполнительного директора Apple Тима Кука, не собирается ли компания улучшить обмен сообщениями между ними.

"Купите своей маме iPhone. Я не вижу, чтобы наши пользователи просили нас прилагать много усилий по внедрению RCS", — ответил он.

С помощью RCS, который считается отраслевым стандартом для обмена сообщениями, пользователи могут отправлять и получать высококачественные фотографии и видео, общаться через Wi-Fi или сотовую связь, а также знать, когда сообщение было прочитано.

В ответ на заявление Apple компания Google заявила, что рада видеть, что производитель iPhone сделал свой первый шаг, присоединившись к RCS.

Напомним, в линейке iPhone 14 на смену привычной "челке" пришел динамический вырез технологии Dynamic Island. Но, похоже, теперь разработчики хотят удивить очередным обновлением.

Также мы писали, что по данным инсайдеров, в начале 2024 года Apple представит новый бюджетный iPhone SE 4. Утечки свидетельствуют о том, что смартфон получит ряд флагманских функций на уровне iPhone 15 Plus.

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