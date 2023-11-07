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iPhone SE 4 — стали відомі приголомшливі характеристики бюджетного смартфона

7 листопада 2023 20:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone SE 4: оприлюднені приголомшливі характеристики бюджетного смартфона
Нове покоління iPhone SE отримає значні оновлення. Фото: androidauthority.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

За даними інсайдерів, на початку 2024 року Apple презентує новий бюджетний iPhone SE 4. Витоки свідчать про те, що смартфон отримає низку флагманських функцій на рівні iPhone 15 Plus.

Про це повідомив китайський ресурс MyDrivers.

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Можливі характеристики SE 4

  • Гаджет отримає сучасний чипсет Apple A16 Bionic
  • Смартфон матиме 48 МП камеру замість 12 МП; ефект 2Х масштабування на рівні оптичної якості шляхом обрізки.
  • 6,1-дюймова панель екранного вирізу замість 4,7-дюймового рамкового екрана.
  • Місткість оперативної пам'яті залишиться на рівні 4 ГБ.
  • Розмір накопичувача — 128/256/512 ГБ.
  • Апаратна платформа iOS 16.
  • Покращений модуль Wi-Fi 6.
  • Місткість акумулятора до 3000 мАг.
  • Досконаліший сканер відбитка пальців нового покоління можуть перемістити з кнопки "Додому" на бічну кнопку ввімкнення.

Ціна SE 4

iPhone SE 4 коштуватиме не дорожче 500 доларів. Для порівняння, початкова версія з 64 ГБ пам'яті iPhone SE 3 коштував 429 доларів.

Раніше ми писали, яким буде суперфлагман Apple iPhone 16 Ultra у 2024 році. Також представляли ТОП 9 найкращих iPhone для купівлі у 2023 році.

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