iPhone SE 4: оприлюднені приголомшливі характеристики бюджетного смартфона

Нове покоління iPhone SE отримає значні оновлення. Фото: androidauthority.com

За даними інсайдерів, на початку 2024 року Apple презентує новий бюджетний iPhone SE 4. Витоки свідчать про те, що смартфон отримає низку флагманських функцій на рівні iPhone 15 Plus.

Про це повідомив китайський ресурс MyDrivers.

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Смартфон матиме 48 МП камеру замість 12 МП; ефект 2Х масштабування на рівні оптичної якості шляхом обрізки.

6,1-дюймова панель екранного вирізу замість 4,7-дюймового рамкового екрана.

Місткість оперативної пам'яті залишиться на рівні 4 ГБ.

Розмір накопичувача — 128/256/512 ГБ.

Апаратна платформа iOS 16.

Покращений модуль Wi-Fi 6.

Місткість акумулятора до 3000 мАг.

Досконаліший сканер відбитка пальців нового покоління можуть перемістити з кнопки "Додому" на бічну кнопку ввімкнення.

Ціна SE 4

iPhone SE 4 коштуватиме не дорожче 500 доларів. Для порівняння, початкова версія з 64 ГБ пам'яті iPhone SE 3 коштував 429 доларів.

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