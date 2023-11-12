Інсайдер розповів про цікаві особливості наступної лінійки iPhone

Можливий дизайн iPhone 16. Фото: MacRumors

У лінійці iPhone 14 на зміну звичному "чубчику" прийшов динамічний виріз технології Dynamic Island. Але, схоже, тепер розробники хочуть здивувати черговим оновленням.

Про це розповів відомий інсайдер з Китаю Маджин Бу.

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З виходу лінійки iPhone 15 не минуло й двох місяців, а Apple вже працює над наступною лінійкою, яка дебютує наступної осені. Витіки вказують, що новий "яблучний" смартфон вийде набагато цікавішим за актуальну лінійку, в тому числі в плані дизайну.

За даними Маджин Бу, сьогодні Apple тестує версію iPhone 16 Pro, в якій замість технології Dynamic Island використовується більш звичний для користувачів смартфонів круглий виріз в екрані під "фронталку".

На основі цих даних він показав концепт, як саме може виглядати такий айфон. Щоправда, не зовсім зрозуміло, де в такому випадку будуть розміщуватися датчики Face ID. Ймовірність повної відмови від системи розпізнавання обличь в найближчі роки мінімальна.

Концепт iPhone 16 Pro. Фото: MajinBu

Інсайдер зазначив, що цей прототип може так і залишитися прототипом, а в продажу з'явиться інша версія. Остаточне рішення щодо дизайну буде прийнято в березні 2024 року.

Раніше ми повідомляли, що за даними інсайдерів, на початку 2024 року Apple презентує новий бюджетний iPhone SE 4. Витоки свідчать про те, що смартфон отримає низку флагманських функцій на рівні iPhone 15 Plus.

Нагадуємо, що iPhone 15 може похвалитися покращеннями порівняно зі своїм попередником, а Pixel 8 представив вишуканий дизайн, новий процесор та розширені можливості штучного інтелекту. Варто порівняти ці телефони базового рівня, щоб зрозуміти, який з них варто придбати.