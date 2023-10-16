Apple офіційно представить нові iPad вже завтра: подробиці

Оновлення лінійки iPad включатимуть незначні технічні зміни. Фото: macstories.net

Вже завтра, 17 жовтня, компанія Apple може оголосити про оновлення лінійки iPad. Йдеться про iPad mini, iPad Air та iPad початкового рівня.

Про це повідомили джерела сайту Supercharged, знайомі з медіапланами Apple.

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Apple востаннє оновлювала лінійку iPad у жовтні торік. Тоді компанія випустила iPad Pro на базі M2 та повністю оновлений iPad початкового рівня 10-го покоління. Подейкують, що новинками цього тижня стануть оновлені iPad mini, iPad Air та iPad початкового рівня.

Якими будуть оновлення iPad

Оновлення включатимуть незначні технічні зміни, які увідповіднять моделі до швидших та ефективніших чіпів.

iPad Air отримає чіп M2, що є оновленням чіпа M1;

iPad mini буде оснащений чіпом A16 Bionic.

З'явилися чутки, що за допомогою iPad mini Apple намагається розв'язати проблему "желейної прокрутки". Це явище призводить до того, що відображуваний контент виглядає повільним та переривчастим.

Де чекати на анонси

Анонси відбудуться на вебсайті Apple та на каналі YouTube компанії. Вони не включатимуть яскравого шоу, як для важливих продуктів корпорації.

Раніше інсайдер розкрив не вражаючі характеристики майбутнього Apple Watch 2024. Також ми писали, що Apple має намір радикально оновити iPad Pro у наступному році.