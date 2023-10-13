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Apple Watch 2024: характеристики майбутнього смартгодинника не вразили

13 жовтня 2023 16:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Apple Watch 2024: характеристики майбутнього смартгодинника не вразили
Apple Watch 2024 не матиме функцій, відмінних від попередників 2023 року. Фото: appleinsider.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Нова модель Apple Watch 2024 майже не відрізнятиметься від своїх попередників. Довгоочікувані інноваційні функції з'являться у смартгодинника не раніше 2025-2026 років.

Про це повідомив інсайдер та відомий аналітик компанії TF International Securities Мін-Чі Куо на своїй сторінці в Medium.

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Відсутність мікросвітлодіодів

У новому Apple Watch 2024 року не буде мікросвітлодіодів. Ймовірно, вони з'являться в Apple Watch 2025 року, але аналітик припускає, що це буде відкладено до 2026 року.

Інновацій не буде

Нові Apple Watch 2024 року, ймовірно, не матимуть значних інноваційних можливостей. Довгоочікувана функція моніторингу рівня глюкози в крові не з'явиться до 2026 року.

Обмежена доступність

Очікується, що поставки Apple Watch у 2023 році знизяться приблизно на 15% до 36-38 млн одиниць. На думку аналітика, Apple Watch є класичним прикладом продукту, який досяг успіху завдяки репозиціонуванню. Однак, виходячи з чинної динаміки поставок, його, можливо, доведеться ще раз репозиціонувати, якщо у 2024 році спостерігатиметься невдалий річний спад.

"Я вважаю, що інтеграція Vision Pro з Apple Watch може створити безпрецедентний та інноваційний досвід управління здоров'ям, що сприятиме подальшому зростанню продажів обох продуктів", — порадив Мін-Чі Куо.

Раніше ми писали, що Xiaomi випустив топовий смартгодинник Amazfit Active за 150 доларів. Також повідомляли, які нові функції з'явилися у смартгодиннику Google Pixel Watch 2.

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