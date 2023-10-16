Apple официально представит новые iPad уже завтра: подробности

Обновление линейки iPad будет включать незначительные технические изменения. Фото: macstories.net

Уже завтра, 17 октября, компания Apple может объявить об обновлении линейки iPad. Речь идет об iPad mini, iPad Air и iPad начального уровня.

Об этом сообщили источники сайта Supercharged, знакомые с медиа-планами Apple.

Читайте также:

Apple в последний раз обновляла линейку iPad в октябре прошлого года. Тогда компания выпустила iPad Pro на базе M2 и полностью обновила iPad начального уровня 10-го поколения. Говорят, что новинками на этой неделе станут обновленные iPad mini, iPad Air и iPad начального уровня.

Какими будут обновления iPad

Обновления будут включать незначительные технические изменения, которые приведут модели в соответствие к более быстрым и эффективным чипам.

iPad Air получит чип M2, являющийся обновлением чипа M1;

iPad mini будет оснащен чипом A16 Bionic.

Появились слухи, что с помощью iPad mini Apple пытается решить проблему "желейной прокрутки". Это явление приводит к тому, что отображаемый контент выглядит медленным и прерывистым.

Где ждать анонсы

Анонсы пройдут на веб-сайте Apple и на канале YouTube компании. Они не будут включать яркие шоу, как для важных продуктов корпорации.

Ранее инсайдер раскрыл не впечатляющие характеристики будущего Apple Watch 2024. Также мы писали, что Apple намерена радикально обновить iPad Pro в следующем году.