Apple планирует добавить новые смайлики: что появится

Смартфон от Apple в руках человека. Фото: Pexels

В следующем году компания Apple планирует добавить новые смайлики. Эти символы могут быть включены в спецификацию Emoji 15.1, которую утвердят в сентябре 2023 года.

Об этом сообщает MacRumors, со ссылкой на Emojipedia.

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Новые смайлики от Apple

Эмодзи, которые появятся в 2024 году, могут включать вертикальное качание головой, горизонтальное качание головой, лайм, феникс, разорванную цепь, коричневый гриб, семейные силуэты, а также смайлики направленных людей с различными оттенками кожи.

Emojipedia показала символы, которые находятся на стадии рассмотрения. Стоит отметить, что многие из них попадают в официальные выпуски эмодзи. Она создала образцы дизайна для предложенных смайликов, поэтому это не те версии, которые будут использоваться на гаджетах Apple.

Смайлики, которые находятся на стадии рассмотрения. Фото: Emojipedia

"Всего появилось 108 новых направленных эмодзи, большинство из которых состоят из эмодзи людей с различными оттенками кожи. Эмодзи основаны на существующих эмодзи идущего человека, бегущего человека, человека, стоящего на коленях, человека с белой тростью, человека в ручной инвалидной коляске и человека в моторизованной инвалидной коляске, с добавлением направлений ориентации, таких как влево и вправо", — говорится в сообщении.

Новые символы будут завершены в сентябре этого года. После этого Apple, Google и другие производители устройств внедрят их в будущих обновлениях программного обеспечения.

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