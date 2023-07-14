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Apple планирует добавить новые смайлики: что появится

14 июля 2023 08:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Apple планирует добавить новые смайлики: что появится
Смартфон от Apple в руках человека. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В следующем году компания Apple планирует добавить новые смайлики. Эти символы могут быть включены в спецификацию Emoji 15.1, которую утвердят в сентябре 2023 года.

Об этом сообщает MacRumors, со ссылкой на Emojipedia.

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Новые смайлики от Apple

Эмодзи, которые появятся в 2024 году, могут включать вертикальное качание головой, горизонтальное качание головой, лайм, феникс, разорванную цепь, коричневый гриб, семейные силуэты, а также смайлики направленных людей с различными оттенками кожи.

Emojipedia показала символы, которые находятся на стадии рассмотрения. Стоит отметить, что многие из них попадают в официальные выпуски эмодзи. Она создала образцы дизайна для предложенных смайликов, поэтому это не те версии, которые будут использоваться на гаджетах Apple.

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Смайлики, которые находятся на стадии рассмотрения. Фото: Emojipedia

"Всего появилось 108 новых направленных эмодзи, большинство из которых состоят из эмодзи людей с различными оттенками кожи. Эмодзи основаны на существующих эмодзи идущего человека, бегущего человека, человека, стоящего на коленях, человека с белой тростью, человека в ручной инвалидной коляске и человека в моторизованной инвалидной коляске, с добавлением направлений ориентации, таких как влево и вправо", — говорится в сообщении.

Новые символы будут завершены в сентябре этого года. После этого Apple, Google и другие производители устройств внедрят их в будущих обновлениях программного обеспечения.

Напомним, через месяц после анонса iOS 17 компания Apple представила открытое тестирование операционной системы. Прошивку могут скачать все желающие.

Также мы писали, что компания Apple активно занимается разработкой ноутбука со складывающимся экраном, что может стать сильным конкурентом Asus и их линейки Zenbook Fold. Также стало известно, когда Apple покажет готовую продукцию миру.

Добавим, Apple не сможет поставить на рынок 1 млн гарнитур смешанной реальности Vision Pro в 2024 году. Корпорацию подводят контрактные изготовители.

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