Apple планує презентувати велику кількість нової техніки, — Bloomberg

Планшет від Apple. Фото: google.com

Компанія Apple планує представити багато нової техніки. Ймовірно, буде презентовано ноутбуки, iMac, планшети, бездротові навушники та інше.

Про це повідомив на інформаційному бюлетені Power On Марк Гурман з Bloomberg.

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Гурман розповів, що в кінці 2023 року або на початку 2024 року Apple презентує ноутбуки MacBook і MacBook Pro з новими процесорами M3. Компанія також працює над розробкою 24-дюймового iMac та новою моделлю iMac з екраном діагоналлю понад 30 дюймів. Гурман не розповів, чи отримає техніка чипи M3, M3 Pro або M3 Ultra.

Наступного року компанія представить нові планшети. Люди зможуть придбати моделі iPad Pro з OLED-екранами та оновленим iPad Air.

За словами Гурмана, наразі на ранній стадії розробки перебувають бездротові навушники AirPods Pro 3-го покоління, телевізійна приставка Apple TV та інша техніка.

Нагадаємо, Apple припиняє обслуговування застарілих моделей iPhone. Йдеться не лише про перші моделі смартфона, але й про пристрої, поширення яких припинено як мінімум 7 років назад.

Також ми писали, що ціни на iPhone 15, можливо, стануть найвищими за всю історію Apple. Причина — помітне оновлення модельної лінійки.

Додамо, компанія Apple готує до випуску захищений від подряпин iPhone. У гаджетів буде "стійка до стирання" поверхня, яка менше схильна до подряпин і потертостей.