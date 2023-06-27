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Apple планує презентувати велику кількість нової техніки, — Bloomberg

27 червня 2023 14:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Apple планує презентувати велику кількість нової техніки, — Bloomberg
Планшет від Apple. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Компанія Apple планує представити багато нової техніки. Ймовірно, буде презентовано ноутбуки, iMac, планшети, бездротові навушники та інше.

Про це повідомив на інформаційному бюлетені Power On Марк Гурман з Bloomberg.

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Гурман розповів, що в кінці 2023 року або на початку 2024 року Apple презентує ноутбуки MacBook і MacBook Pro з новими процесорами M3. Компанія також працює над розробкою 24-дюймового iMac та новою моделлю iMac з екраном діагоналлю понад 30 дюймів. Гурман не розповів, чи отримає техніка чипи M3, M3 Pro або M3 Ultra.

Наступного року компанія представить нові планшети. Люди зможуть придбати моделі iPad Pro з OLED-екранами та оновленим iPad Air.

За словами Гурмана, наразі на ранній стадії розробки перебувають бездротові навушники AirPods Pro 3-го покоління, телевізійна приставка Apple TV та інша техніка. 

Нагадаємо, Apple припиняє обслуговування застарілих моделей iPhone. Йдеться не лише про перші моделі смартфона, але й про пристрої, поширення яких припинено як мінімум 7 років назад.

Також ми писали, що ціни на iPhone 15, можливо, стануть найвищими за всю історію Apple. Причина — помітне оновлення модельної лінійки.

Додамо, компанія Apple готує до випуску захищений від подряпин iPhone. У гаджетів буде "стійка до стирання" поверхня, яка менше схильна до подряпин і потертостей.

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