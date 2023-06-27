Apple планує презентувати велику кількість нової техніки, — Bloomberg
Компанія Apple планує представити багато нової техніки. Ймовірно, буде презентовано ноутбуки, iMac, планшети, бездротові навушники та інше.
Про це повідомив на інформаційному бюлетені Power On Марк Гурман з Bloomberg.
Нова техніка від Apple
Гурман розповів, що в кінці 2023 року або на початку 2024 року Apple презентує ноутбуки MacBook і MacBook Pro з новими процесорами M3. Компанія також працює над розробкою 24-дюймового iMac та новою моделлю iMac з екраном діагоналлю понад 30 дюймів. Гурман не розповів, чи отримає техніка чипи M3, M3 Pro або M3 Ultra.
Наступного року компанія представить нові планшети. Люди зможуть придбати моделі iPad Pro з OLED-екранами та оновленим iPad Air.
За словами Гурмана, наразі на ранній стадії розробки перебувають бездротові навушники AirPods Pro 3-го покоління, телевізійна приставка Apple TV та інша техніка.
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