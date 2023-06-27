Apple планирует презентовать большое количество новой техники, — Bloomberg

Планшет от Apple. Фото: google.com

Компания Apple планирует представить много новой техники. Вероятно, будут презентованы ноутбуки, iMac, планшеты, беспроводные наушники и прочее.

Об этом сообщил на информационном бюллетене Power On Марк Гурман из Bloomberg.

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Новая техника от Apple

Гурман рассказал, что в конце 2023 года или начале 2024 года Apple презентует ноутбуки MacBook и MacBook Pro с новыми процессорами M3. Компания также работает над разработкой 24-дюймового iMac и новой моделью iMac с диагональю свыше 30 дюймов. Гурман не рассказал, получит ли техника чипы M3, M3 Pro или M3 Ultra.

В следующем году компания представит новые планшеты. Люди смогут приобрести модели iPad Pro с OLED-экранами и обновленным iPad Air.

По словам Гурмана, на ранней стадии разработки находятся беспроводные наушники AirPods Pro 3-го поколения, телевизионная приставка Apple TV и другая техника.

Напомним, Apple прекращает обслуживание устаревших моделей iPhone. Речь идет не только о первых моделях смартфона, но и об устройствах, распространение которых прекращено как минимум 7 лет назад.

Также мы писали, что цены на iPhone 15, возможно, станут самыми высокими за всю историю Apple. Причина — заметное обновление модельной линейки.

Добавим, компания Apple готовит к выпуску защищенный от царапин iPhone. У гаджетов будет "стойкая к истиранию" поверхность, которая менее подвержена царапинам и потертостям.