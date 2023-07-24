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Apple планирует продать более 80 миллионов моделей iPhone 15 в этом году

24 июля 2023 18:12
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Apple планирует продать более 80 миллионов моделей iPhone 15 в этом году
Смартфоны Apple iPhone 14. Фото: Google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Несмотря на экономические проблемы в 2023 году, компания Apple хочет увеличить производство моделей iPhone 15. Следовательно, планируют продать около 85 миллионов таких единиц в этом году.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Сообщается, что компания хочет удерживать поставки на стабильном уровне, несмотря на "потрясение в мировой экономике и прогнозируемое падение рынка смартфонов".

"Apple и его конкуренты борются с резким падением спроса на электронику от смартфонов до компьютеров, поскольку корпорации и потребители воздерживаются от покупок перед лицом резкого роста цен и экономической неопределенности", — говорится в сообщении.

Известно также, что в компании планируется поднять уровень дохода. Следовательно, рассматривают повышение цен на модели Pro.

Напомним, компания Apple разрабатывает свою модель искусственного интеллекта — Apple GPT, которой уже активно пользуются работники внутри компании. Таким образом, Apple стремится конкурировать с ведущим разработчиком в области ИИ — OpenAI.

Apple представила пользователям тестирование бета-версии iOS 17. Также сообщалось, что Apple изменила планы производства гарнитуры Vision Pro.

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