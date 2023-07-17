iPhone 15: в мережі показали, як виглядатиме новий смартфон

Ще торік прогнозували, що в усіх моделях iPhone 15 буде інтерактивний виріз, який з'явився в iPhone 14 Pro та iPhone 14 Max. Фото: ixbt

Уся лінійка iPhone 15 матиме тонкі й симетричні рамки екрана. Про це свідчать фото захисного скла від нових приладів Apple, які днями опублікували на ресурсі Weibo.

Окрім того, усі iPhone 15 будуть мати виріз Dynamic Island. З фото видно, що моделі Pro отримають тонші рамки, ніж базові iPhone 15. Кажуть, що рамка нового пристрою буде шириною 1,55 мм. А це є рекордом серед усіх сучасних смартфонів.

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процесор: Apple A17 Bionic;

оперативка: 8 ГБ;

збільшиться місткість акумуляторів;

роз'єм: USB-C.

Ціни на iPhone 15

Очікують, що моделі Pro подорожчають на 200 доларів порівняно з аналогічним попереднім приладом.

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року.

Фото захисного скла лінійки iPhone 15 багато розказали про нову модельну лінію Apple. Фото: Weibo

Раніше ми писали, що Apple випустила виправлене оновлення безпеки для iOS.

Також повідомляли, коли варто міняти акумулятор в iPhone.