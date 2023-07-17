Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow В мережі показали, як виглядатиме новий iPhone 15 arrow

В мережі показали, як виглядатиме новий iPhone 15

17 липня 2023 13:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 15: в мережі показали, як виглядатиме новий смартфон
Ще торік прогнозували, що в усіх моделях iPhone 15 буде інтерактивний виріз, який з'явився в iPhone 14 Pro та iPhone 14 Max. Фото: ixbt
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Уся лінійка iPhone 15 матиме тонкі й симетричні рамки екрана. Про це свідчать фото захисного скла від нових приладів Apple, які днями опублікували на ресурсі Weibo.

Окрім того, усі iPhone 15 будуть мати виріз Dynamic Island. З фото видно, що моделі Pro отримають тонші рамки, ніж базові iPhone 15. Кажуть, що рамка нового пристрою буде шириною 1,55 мм. А це є рекордом серед усіх сучасних смартфонів.

Читайте також:

Якими будуть апаратні оновлення на флагманському iPhone 15

  • процесор: Apple A17 Bionic;
  • оперативка: 8 ГБ;
  • збільшиться місткість акумуляторів;
  • роз'єм: USB-C.

Ціни на iPhone 15

  • Очікують, що моделі Pro подорожчають на 200 доларів порівняно з аналогічним попереднім приладом.

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року.

Фото захисного скла лінійки iPhone 15 багато розказали про нову модельну лінію Apple. Фото: Weibo

Раніше ми писали, що Apple випустила виправлене оновлення безпеки для iOS.

Також повідомляли, коли варто міняти акумулятор в iPhone.

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз