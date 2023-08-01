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Apple планує вивести свої потужності з Китаю: де збиратимуть нові iPhone

1 серпня 2023 08:22
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Apple планує вивести свої потужності з Китаю: де збиратимуть нові iPhone
Дівчина користується iPhone. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Головний постачальник Apple Тайванська компанія Foxconn Technology Group інвестує близько 500 млн доларів у будівництво двох заводів  комплектуючих в Індії. Це необхідно компанії Apple, щоб стати незалежнішою від китайських потужностей.

Про це пише Reuters.

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Чому Apple прагне вивести заводи з Китаю 

Нещодавно сотні робітників заводу Foxconn Technology Group у китайському місті Чженьчжоу взяли участь у  протестах через обмеження, спрямовані на придушення спалаху коронавірусу. Завод у Чженьчжоу — ключовий виробник комплектуючих Apple.

Тож протест робітників мав суттєвий вплив на виробництво. Так, через масові заворушення, компанія не випустила майже 6 млн. iPhone Pro.

"Компанія більше не почувається комфортно, коли значна частина її бізнесу сконцентрована в одному регіоні", — повідомили неназвані фахівці компанії Apple.

Таким чином у компанії ухвалили рішення перемістити потужності за межі Китаю. 

Що відомо про нові заводи Apple в Індії

Нові заводи Apple, зокрема й для виробництва запчастин до iPhone, побудують у індійському південному штаті Карнатака. Очікується, що про це компанія офіційно оголосить вже на цьому тижні. Наразі точні місця розташування  майбутніх потужностей Apple ще не визначили. 

Однак, вже відомо, що штат Карнатака схвалив інвестиції в розмірі 80 млрд рупій (972,88 млн доларів) підрозділом Foxconn ще у березні цього року. Так, Карнатака став третім південним штатом Індії, де працюватимуть заводи головного постачальника Apple.

Нагадаємо, раніше інсайдери розповіли, скільки може коштувати iPhone 15 Pro Max.

Також Apple створює ажіотаж навколо iPhone 15: тираж зменшено, ціни збільшено.

До того ж стало відомо, що Apple розробляє аналог ChatGPT.

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